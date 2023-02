Saiba o restaurante escolhido por Joaquim Barbosa em discreta passagem por Salvador

Quem passou discretamente por Salvador nos últimos dias foi Joaquim Barbosa, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao lado de amigos, ele foi visto no Santo Antônio Além do Carmo, jantando na Casa de Farinha.

O restaurante, comandado pelo chef Jota Moraes, que fez questão de registrar o encontro com o ex-ministro, é conhecido por sua mistura de influências regionais e contemporâneas. O estabelecimento funciona em um prédio histórico, construído no século XVIII, e tem entre seus grandes charmes as paredes rústicas e originais expostas.

“Esta foi uma noite especial para todos nós do Casa de Farinha e um sinal de que estamos no caminho certo. A presença de Joaquim Barbosa tornou a noite ainda mais especial”, disse Jota Moraes.

Leia mais em Alô Alô Bahia