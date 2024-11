Saiba o sexo do bebê da cantora Lexa

Lexa está grávida de uma menina! A cantora anunciou o sexo do bebê durante uma live do chá revelação realizado na noite deste domingo (3/11).

Na transmissão ao vivo, ela apareceu emocionada com a notícia e revelou o nome da criança, fruto do relacionamento da cantora com Ricardo Vianna. A menina se chamará Sofia.

“A sapequinha está chegando”, brincou a também cantora Pocah, que foi uma das convidadas do evento. A festa contou ainda com a presença de Anitta e Bruna Griphao.

Lexa e Ricardo Vianna oficializam o noivado em festão no Rio. Lexa é acarinhada por Ricardo Vianna, com quem ficou noiva em fevereiro. Lexa pode estar esperando um filho do noivo, Ricardo Vianna. Lexa e o noivo, Ricardo Vianna estavam entre os convidados presentes no after do Dança dos Famosos

Lexa revelou que está grávida, pela primeira vez, na última quinta-feira (31/10). “Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, começou ela em uma publicação feita no Instagram.

A cantora continuou com as declarações fofas direcionadas ao bebê. “Filho(a), mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter!”

Lexa afirmou ainda que deseja que o bebê sinta “todo o amor” que ela sente quando reza e canta para o pequeno. “Mamãe está chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí…”, detalhou.

Ela garantiu que a criança é uma “benção divina” e a “melhor composição” de sua carreira. Além disso, compartilhou que Ricardo tem cuidado dela no dia a dia e que chorou nos ultrassons.

“Estamos radiantes e aguardando o seu tempo, que é o tempo de Deus.. e Ele é PERFEITO! Vivaaaaaa!”, finalizou a artista.