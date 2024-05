Saiba o sexo do segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Neste domingo (12/5), Dia das Mães, Viih Tube aproveitou para reunir a família e organizar o chá revelação do seu segundo filho com Eliezer. A youtuber já é mãe de Lua, de 1 ano. A festa acontece na Vila Leopoldina, em São Paulo.

Os ex-BBBs vão ser papais, agora, de um menino.

Felizes, os dois se emocionaram na descoberta do sexo do bebê. Recentemente, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar os momentos em que fazia os testes de gravidez, que davam negativo, afirmando ter se tornado uma tentante.

Num story do Instagram, Viih lembrou que o dia é especial, mas que os seguidores precisavam continuar focados na tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, que enfrente a maior cheia da história:

“Hoje vai ser o chá revelação, 40 familiares vieram de longe, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Volta Redonda, cada um de um canto. Vai ser um dia muito especial para a minha família, mas não vamos parar de falar do Rio Grande do Sul e postar, porque o caos continua”, lembrou.

Engajada em prestar auxílio às vítimas, durante a reunião em seus perfis, Viih disponibilizou um QR Code para que os fãs pudessem doar e ajudar o RS. Antes, ela já havia detalhado que iria aproveitar a audiência em torno do evento para arrecadar doações: “A gente vai falar bastante sobre formas que podem ajudar”.