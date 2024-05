Saiba onde cada ministro sentou à mesa em reunião emergencial com Lula

Presidente reuniu integrantes do governo para tratar de medidas para o Rio Grande do Sul; deve retornar ao Estado gaúcho na 4ª feira (15.mai)

Todos os 38 ministros do governo estavam presentes. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também participou da reunião Sérgio Lima/Poder360 – 13.mai.2024

PODER360 14.mai.2024 (terça-feira) – 1h35



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros do governo nesta 2ª feira (13.mai.2024) no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro emergencial foi convocado pela manhã para discutir medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul.

Todos os 38 ministros estavam presentes. A primeira-dama Janja Lula da Silva também participou da reunião. Estava sentada numa fileira de cadeiras logo atrás da mesa em que estavam os ministros. Ela ficou na lateral da sala, próxima ao local onde estava Lula.

A reunião estava prevista para às 17h, mas começou por volta das 18h30. O encontro foi fechado. Lula deve retornar ao Rio Grande do Sul na 4ª feira (15.mai) para anunciar novas medidas ao Estado ao lado do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB). Afirmou querer reavaliar a situação presencialmente.

O Poder360 preparou um infográfico com a disposição dos presentes na reunião ministerial desta 2ª feira (13.mai). Saiba onde cada um sentou à mesa:

CHUVAS NO RS O número de mortos por conta das chuvas no Rio Grande do Sul é de 147, segundo o boletim das 18h divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta 2ª feira (13.mai).

São 538.245 desalojados, 127 desaparecidos e 806 feridos. Ao todo, 2,1 milhões de pessoas e 450 municípios foram afetados. O Estado conta ainda com 77.405 pessoas em abrigos.

Eis os dados divulgados pela Defesa Civil:

municípios afetados: 450; pessoas em abrigos: 77.405; desalojados: 538.245; afetados: 2.124.203; feridos: 806; desaparecidos: 127; mortes confirmadas: 147; pessoas resgatadas: 76.470; animais resgatados: 10.814. ALERTAS Para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, basta enviar o CEP do local por mensagem de texto para o número 40199.

No WhatsApp, é possível clicar aqui ou registrar o número (61) 2034-4611 como contato. Em seguida, é necessário enviar uma mensagem, como um “Oi”. Depois da 1ª interação, o usuário pode compartilhar a localização atual ou qualquer outra do seu interesse para receber os alertas meteorológicos.