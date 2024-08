Saiba os bastidores da reconciliação da cantora Iza e Yuri Lima

Iza e Yuri Lima teriam reatado o namoro pouco mais de um mês após a cantora expor uma traição do jogador de futebol pelas redes sociais. Entretanto, tudo teria acontecido por conta de uma pressão exercida pela família do atleta.

A informação foi publicada por Lucas Pasin, colunista do Splash UOL. Fontes ouvidas pelo jornalista afirmaram que a família de Yuri exigiu que ele pedisse desculpas, que não deixasse Iza sozinha durante a gravidez e que tentasse reparar seus erros, já que eles teriam ficado envergonhados com a situação.

O término foi comunicado por Iza por meio de um vídeo, publicado pelas redes sociais enquanto Yuri Lima estava em campo pelo Mirassol, seu ex-time. Ainda segundo fontes de Pasin, ela teria reconhecido que errou ao anunciar o fim da relação sem ter conversado com o jogador.

Já na música, algumas pessoas, que pouco conhecem da intimidade da cantora, afirmaram que “não seria de se surpreender se eles assumissem uma volta”, já que ela sempre fez questão de afirmar que tinha acertado no novo amor.

Yuri Lima teria feito um pedido para Iza de ficar próximo da cantora nos momentos finais da gravidez, o que teria sido acatado por ela. Até o momento, o casal não se manifestou publicamente sobre a reconciliação.

Questionada pela imprensa, a assessoria de imprensa de Iza se limitou a dizer: “Nada a declarar”.

Iza e Yuri Lima reataram? A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima reataram o relacionamento. Pelo menos é o que afirmou o colunista Leo Dias durante o programa Fofocalizando, nessa segunda-feira (26/8).

O jornalista afirmou que um funcionário que trabalha em uma loja de calçados no Barra Shopping, Rio de Janeiro, observou a presença de Yuri Lima na sexta-feira passada, 23 de agosto, numa ligação de vídeo com Iza.

No relato ao portal LeoDias, o rapaz contou que o ex-jogador do Mirassol chegou a chamar a cantora de “amor” antes de encerrar a ligação. Durante o Fofocalizando, Cariúcha disse que já sabia que o casal iria reatar e Leo Dias disse que “não via problema” na nova união da cantora com o jogador de futebol.

Yuri volta a frequentar casa de Iza Vale ressaltar que a assessoria de cantora confirmou, no início de agosto, que Yuri Lima voltou a frequentar a casa dela, visto que ele é o pai do bebê que a artista espera. A artista está grávida de 8 meses.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, diz o comunicado.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, afirma o texto.