Saiba os cuidados que você precisa ter antes de escolher o seu nome profissional”, diz Priscilla Ávila

No mundo profissional, o nome que escolhemos para representar nossa marca pessoal vai muito além de uma simples assinatura. Ele carrega nossa história, nossa reputação e o reconhecimento conquistado ao longo da carreira. Para muitos, o nome é um símbolo de credibilidade e confiança. No entanto, o que fazer quando essa identidade precisa ser ajustada?

“Nosso nome é nosso cartão de visitas. É a maneira como o público, clientes e parceiros nos reconhecem e confiam no que temos a oferecer”, explica Priscilla Ávila. O nome profissional facilita a criação de uma marca pessoal forte, essencial para áreas como comunicação, onde a confiança é fundamental.

Além disso, um nome bem estabelecido tem peso nos mecanismos de busca. Quando um profissional se torna conhecido, o nome começa a aparecer em conteúdos, redes sociais e outros portais, aumentando a visibilidade e o reconhecimento. Esse posicionamento online é uma vantagem para quem trabalha com público, como Priscilla Ávila, que usa seu nome para fortalecer a Azure Assessoria, sua empresa de comunicação.

Mas o que fazer quando a mudança de nome é inevitável? Seja por razões pessoais ou profissionais, ajustar o nome pode ser uma necessidade. Priscilla Ávila compartilha algumas dicas para lidar com a mudança de maneira estratégica.

A primeira etapa é comunicar a mudança aos clientes, parceiros e ao público de maneira clara. “Use todos os canais de comunicação disponíveis – redes sociais, e-mail marketing e até publicações nos sites onde você já é reconhecido”, sugere Priscilla. Esclareça que, apesar do novo nome, a qualidade e a seriedade do trabalho permanecem as mesmas.

Priscilla recomenda que, durante os primeiros meses após a mudança, o profissional faça referências ao nome anterior. Isso ajuda o público a fazer a conexão entre a nova identidade e a antiga. Por exemplo, use “Priscilla Ávila, anteriormente conhecida como Priscila GraVuni”, em postagens e assinaturas de e-mail.

“A criação de conteúdo é uma maneira de fortalecer o novo nome”, afirma Priscilla. Publicações em blogs, entrevistas e postagens nas redes sociais com o novo nome ajudam a consolidar a mudança. Além disso, o conteúdo atualizado com a nova identidade contribui para o ranqueamento nos mecanismos de busca, associando o novo nome à sua experiência e trajetória.

Certifique-se de que todas as plataformas digitais – LinkedIn, site, e perfis em redes sociais – estejam atualizadas com o novo nome. “Cada detalhe conta na construção de uma nova marca. E garantir que o novo nome apareça de maneira consistente faz toda a diferença,” explica Priscilla.

Em alguns casos, a mudança de nome pode ser acompanhada de um rebranding completo, com novas cores, logotipo e estilo de comunicação. Essa é uma forma de marcar a nova fase e destacar a nova identidade, especialmente se o nome anterior estava fortemente ligado a uma etapa que foi deixada para trás.

Para Priscilla Ávila, a mudança de nome foi mais que uma necessidade; foi uma oportunidade de recomeço, um novo capítulo na carreira como assessora de imprensa. “Não é fácil ajustar uma identidade profissional, mas é possível fazer isso com clareza e estratégia. O mais importante é manter o propósito e a qualidade do trabalho, que são as verdadeiras bases do reconhecimento”, conclui.