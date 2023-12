Saiba por que a Globo não vai exibir entrevista de Luísa Sonza

Reprodução/Instagram

1 de 1 Luísa Sonza posa para foto – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramLuísa Sonza voltou a ser o centro de diversas polêmicas após o lançamento do documentário sobre a vida dela na Netflix. Agora, parece que a artista se esforçou para derrubar uma entrevista que estava gravada.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, a equipe da artista teria pressionado a TV Globo para que a entrevista anunciada não fosse exibida mais. A conversa iria ao ar no Fantástico e a previsão inicial era para outubro.

Em nota, a Globo confirmou o cancelamento. “Por uma decisão editorial do programa, a participação de Luísa Sonza no Fantástico não será mais exibida”, diz a nota enviada pela assessoria da emissora.

Um dos trechos da entrevista vazou nas redes sociais em outubro deste ano, poucos dias após a gravação. Nas imagens, Luísa é questionada por Poliana Abritta sobre o caso de racismo no qual se envolveu e fica visivelmente incomodada.

