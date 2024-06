Saiba por que Luiz Bacci abandonou programa ao vivo às pressas

Neste sábado (1º/6), Luiz Bacci explicou o motivo de ter abandonado a apresentação do Cidade Alerta, na Record TV, às pressas, após receber o pedido de socorro da irmã, Fernanda Bacci, que passava por um episódio traumático no Rio Grande do Norte com outros parentes.

A família do apresentador estava num barco que naufragou durante um passeio e, por isso, Bacci deixou o programa ao vivo. Ele usou as redes sociais para dar detalhes do ocorrido e se desculpar com os fãs e telespectadores.

“Eu estava no meio de uma entrevista quando me chegou uma mensagem de pedido de socorro da minha irmã de um acidente que envolveu nossa família no Rio Grande do Norte”, iniciou.

Luiz prosseguiu com o relato alegando que não tinha mais condições de continuar trabalhando: “Fiz os contatos que precisava, que eram urgentes, mas não pude seguir o programa”.

O apresentador esclareceu que Fernanda não estava na embarcação, mas que o acidente culminou na morte do pai do cunhado. “Gustavo sobreviveu, e o pai dele, seu Acácio, um sogro adorável, infelizmente nos deixou”, lamentou.

E completou: “Ele sofreu um infarto quando viu toda aquela situação. Ele morreu no barco antes mesmo de colocar um colete salva vidas”.

Luiz-Bacci

Bacci apresenta o Cidade Alerta Divulgação/TV Record

Luiz Bacci

Luiz Bacci trabalha na Record Reprodução

luiz bacci

Luiz Bacci, apresentador da Record reprodução/ instagram

Luiz-Bacci-1

E sonha com o entretenimento Antonio Chahestian/Record

Luiz Bacci

Luiz Bacci assumirá o Balanço Geral Reprodução/Instagram

Luiz Bacci

Recentemente, ele havia aberto outra sessão para perguntas Reprodução/Instagram

No final, Luiz Bacci demonstrou gratidão pela irmã e os sobrinhos não estarem em alto-mar no momento do incidente. “Obrigado Deus por ter impedido que minha irmã e sobrinhos tivessem entrado nesse barco”, agradeceu.

Na última quinta-feira (30/5), Luiz Bacci foi informado de que a lancha onde sua família estava passeando, na praia de Santa Rita, em Natal, havia afundado. No momento do acidente, seis pessoas estavam na embarcação. Segundo o G1, a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros foram acionados, resolvendo o problema em seguida.