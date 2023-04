Saiba por que o Flamengo sem Jesus não tem salvação

O Metrópoles registrou, na noite desta sexta-feira (14/4), que o Flamengo decidiu não esperar por Jorge Jesus, e confirmou a contratação do argentino Jorge Sampaoli.

Já havíamos mostrado aqui na coluna quais os jogos que o Flamengo teria que disputar, enquanto esperava por Jesus. Começava exatamente com o da Copa do Brasil;, em que foi surpreendido pelo Maringá.

Aquilo foi a gota d’água para Marcos Braz & Cia. Eles sabem da importância de Jorge Jesus, mas não têm coragem de assumir esse risco. São jogos da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil, que poderiam comprometer toda a temporada do Rubro-negro.

Agora será o milongueiro Jorge Sampaoli, que é um técnico experiente e respeitado, mas teve duas chances aqui no Brasil, no Atlético-MG e no Santos, e não ganhou nada.

A única certeza que podemos ter é que, neste momento, nenhum outro técnico do mundo terá no Flamengo o mesmo efeito psicológico de Jorge Jesus. Nem Guardiola ou Ancelotti. Tampouco.

Os cartolas do Flamengo estão “no mato sem cachorro”. Eles cavaram uma armadilha para o velho e competente Dorival Júnior, mas agora afundaram no próprio buraco.

