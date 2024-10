Saiba quais alimentos não podem ser congelados

Congelar alimentos é uma estratégia prática para facilitar a semana, deixando refeições prontas ou semiprontas. No entanto, nem todos os alimentos mantêm a textura e o sabor quando são submetidos ao congelamento.

Apesar de ser uma técnica eficaz para a conservação de refeições, o congelamento também pode acarretar perdas nutricionais, especialmente de algumas vitaminas. A nutricionista Camila Pedrosa explica que as vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C e as do complexo B, são as mais afetadas no processo.

“Essas vitaminas se dissolvem na água e, assim como no corpo humano, não ficam armazenadas por longos períodos. Durante o congelamento, elas podem se degradar, resultando em perda de valor nutricional”, diz Camila.

A especialista acrescenta que o descongelamento torna alguns alimentos mais perecíveis, o que aumenta o risco do desenvolvimento de bactérias e microrganismos prejudiciais.

Camila afirma que alimentos descongelados devem ser consumidos o mais rápido possível. Segundo ela, o reaquecimento repetido favorece o crescimento de bactérias. Entre os alimentos mais suscetíveis a essa contaminação estão as carnes, os produtos lácteos e os frutos do mar.

Confira alimentos que não devem ser congelados:

Folhas verdes

Vegetais folhosos, como alface e couve, perdem a textura quando congelados. Ao descongelar, eles ficam moles e perdem o frescor. O espinafre é exceção, após o cozimento, sua textura permite o congelamento e o uso em receitas.

Tomate

O tomate fresco não suporta bem o congelamento, ficando com uma textura mole após o descongelamento. O ideal é congelar molhos feitos com a polpa.

Batata

Batatas congeladas adquirem uma textura granulosa e quebradiça devido à formação de cristais de gelo que danificam suas fibras. Ao descongelar, a batata perde a maciez característica.

Chuchu e pepino

Ambos os vegetais contêm alto teor de água, o que compromete a textura após o descongelamento.

Melancia e melão

São frutas com alto teor de água, o que complica para o descongelamento.

Frutas cítricas

A formação de cristais de gelo também afeta a textura de frutas como limão e laranja. Em alguns casos, as vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C, também são perdidas.

Peixes ricos em ômega-3

O ômega-3, presente em peixes como salmão e sardinha, é suscetível à oxidação. A indicação é não congelar esse tipo de peixe.

Como preservar a qualidade dos alimentos congelados?

A nutricionista Rejane Souza, da Clínica Mantevida, em Brasília explica que o método mais recomendado para preservar alimentos no congelamento é utilizar sacos próprios para freezer e fechá-los a vácuo.

“O vácuo retira todo o ar de dentro da embalagem, evitando que o alimento entre em contato com o oxigênio, o que aumenta sua durabilidade e conservação”, ensina. A técnica ajuda a prevenir a oxidação e o desenvolvimento de microrganismos.

A nuticionista também destaca a importância da higienização dos alimentos antes de armazená-los.

