Saiba quais são os dez veículos a combustão mais econômicos do Brasil

O Inmetro realizou uma atualização dos dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o qual aponta os veículos mais econômicos do País quando o assunto é consumo de combustível.

Segundo o g1, na nova lista, estão 1.168 veículos homologados de 38 marcas. Eles tiveram vários de seus aspectos avaliados em laboratório, como o consumo de combustível.

Esses testes estão em conformidade com a norma ABNT NBR 7024, existente desde 1989 que, desde então, recebe atualizações regulares. Essa norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) versa sobre o consumo de combustível ou eletricidade do veículo. No caso, isso deve ser medido por ciclos de condução em dinamômetro de chassi, simulando o uso urbano e na estrada.

Os dez veículos mais econômicos de 2025

A seguir, saiba quais são os dez veículos mais econômicos do Brasil, do menos para o mais econômico. Vale salientar que, na lista, estão somente os carros movidos a combustão, não havendo híbridos e elétricos. Sem contar que nem todas as versões de um único modelo são, necessariamente, as mais econômicas.

10 – Fiat Argo

Modelo hatch do Cronos, o Fiat Argo está no Brasil desde 2018 e é o menos econômico da lista. Contudo, ele passa longe de consumir demais. Ele é bom na estrada, mas nem tanto na cidade.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Consumo : Gasolina: 13,6 km/l (cidade) e 15,1 km/l (estrada); Etanol: 9,4 km/l (cidade) e 10,6 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 89,99 mil.

Fiat Argo é o que mais consome da lista (Imagem: Fiat)

9 – Honda City

A japonesa só conseguiu colocar o compacto City na lista, além de ser é o único automóvel com motor 1.5 dos dez listados e vai bem quando se trata de consumo. Além disso, é o único da lista com câmbio CVT.

Motor: 1.5 flex;

1.5 flex; Câmbio: automático CVT;

automático CVT; Consumo : Gasolina: 13,1 km/l (cidade) e 15,2 km/l (estrada); Etanol: 9,2 km/l (cidade) e 10,5 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 117,5 mil.

City é o único da Honda na lista (Imagem: Divulgação/Honda)

8 – Volkswagen Virtus

O sedã da VW que está na lista é o que menos bebe dentre os modelos da montadora alemã que estão na mesma categoria.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Consumo : Gasolina: 12,5 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada); Etanol: 8,9 km/l (cidade) e 10,8 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 105,99 mil.

Virtus é o sedã mais econômico da VW (Imagem: Divulgação/Volkswagen)

7 – Renault Kwid

O Kwid está entre os modelos mais baratos do Brasil (dependendo da sua concepção de barato), mas o mesmo não pode ser dito de seu consumo de combustível, já que ele não tem bom desempenho na estrada.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Consumo: Gasolina: 15,3 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada); Etanol: 10,8 km/l (cidade) e 11 km/l (estrada);

Preço: a partir de R$ 76.089.

Kwid é um dos mais baratos à venda no Brasil, mas não é um dos mais econômicos (Imagem: Divulgação/Renault)

Leia mais:

6 – Peugeot 208

A nova versão do francês 208 tem muita beleza e bom desempenho em sua versão mais básica.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Consumo : Gasolina: 13,3 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 81,99 mil.

Com cara agressiva, 208 é o único Peugeot na lista (Imagem: Divulgação/Peugeot)

5 – Hyundai HB20S

Possuo o HB20 hatch e não tenho o que reclamar do consumo. Contudo, a versão sedã bebe ainda menos, tem o câmbio automático mais barato do País e modelos mais em conta que já vêm com itens “luxuosos“, como partida por botão e Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: automático de seis marchas;

automático de seis marchas; Consumo : Gasolina: 13 km/l (cidade) e 16 km/l (estrada); Etanol: 9 km/l (cidade) e 11,2 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 97,69 mil.

Sedã é mais econômico que o hatch (Imagem: Divulgação/Hyundai)

4 – Volkswagen Polo

A Volkswagen emplacou outro carro na lista: trata-se do Polo, veículo que, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), é o segundo automóvel mais vendido por aqui. Confira qual a versão do VW que está na lista.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Consumo : Gasolina: 13,7 km/l (cidade) e 16,1 km/l (estrada); Etanol: 9,5 km/l (cidade) e 11,3 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 96,49 mil.

Polo é o segundo veículos mais vendido no Brasil (Imagem: Divulgação/Volkswagen)

3 – Fiat Cronos

O “irmão” do Argo é mais um da montadora italiana a figurar na lista. O modelo também está há pouco mais de seis anos à venda.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Consumo : Gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 16,6 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,4 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 98,99 mil.

Cronos está no mercado brasileiro há pouco mais de seis anos (Imagem: Divulgação/Stellantis)

2 – Chevrolet Onix

Alerta de spoiler: os dois veículos mais econômicos do Brasil são da Chevrolet e são o Onix. A diferença é que o hatch está em segundo e, a versão sedã, em primeiro. Ambos usufruem de mesmo motor e câmbio, ficando, assim, com dados de consumo parecidos.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de seis marchas;

manual de seis marchas; Consumo : Gasolina: 13,8 km/l (cidade) e 16,9 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,9 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 93,77 mil.

Assim como o HB20 versão hatch do Onix perde em consumo para o sedã (Imagem: Divulgação/Chevrolet)

1 – Chevrolet Onix Plus

A diferença do sedã para o hatch da marca estadunidense, quando falamos de consumo, não é tão grande assim.

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de seis marchas;

manual de seis marchas; Consumo : Gasolina: 13,9 km/l (cidade) e 17,4 km/l (estrada); Etanol: 9,7 km/l (cidade) e 12,4 km/l (estrada);

: Preço: a partir de R$ 105,49 mil.

Onix Plus é o carro mais econômico da lista e divide motorização e câmbio com “irmão” menor (Imagem: Divulgação/Chevrolet)

O post Saiba quais são os dez veículos a combustão mais econômicos do Brasil apareceu primeiro em Olhar Digital.