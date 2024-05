Saiba quais são os novos endereços da Casa da Cultura

Curso de pintura na Casa da Cultura (Foto: Marley Ribeiro)

Ampliar o desenvolvimento artístico e promover a inclusão sociocultural dos teixeirenses são prioridades da Casa da Cultura, que conta com diversos cursos presenciais. Por isso, a unidade também conta com endereços nos bairros Nova América e São Lourenço.

Capoeira, violão, balé e crochê são os cursos ofertados no Nova América (Avenida Santos Dumont, número 711). Já o São Lourenço (Rua Sargento Pedro, número 199) apresenta os cursos de balé, capoeira, violão, percussão, pintura e swing baiano. Para se inscrever, é necessário se apresentar nos novos pontos da Casa da Cultura portando xerox do RG e do CPF (do aluno ou responsável); Xerox do comprovante de residência e uma foto 3/4.

Mais informações através do Whatsapp (73) 3011-2724 ou na sede da Casa da Cultura, localizada na rua Mauá, 143, Centro, das 7 às 18 horas.

