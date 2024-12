Saiba qual a situação de Cátia Fonseca após marido deixar a Band

A Band anunciou nesta sexta-feira (20/12) que encerrou o contrato com o diretor-geral Rodrigo Riccó, que dirigia o programa Melhor da Tarde, apresentado por Cátia Fonseca, sua esposa. A decisão ocorreu em comum acordo segundo a emissora.

Em nota divulgada, a Band revelou que Cátia seguirá no comando da atração mas que o programa passará por algumas mudanças e terá novidades em 2025.

Veja a nota da Band:

Em comum acordo, Band e Rodrigo Riccó encerram o contrato.

A emissora agradece a dedicação do diretor por sua atuação nos últimos seis anos e deseja sucesso em seus novos desafios.

Catia Fonseca segue no comando do Melhor da Tarde, que contará com muitas novidades na programação de 2025.