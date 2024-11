Saiba qual chá é o ideal para combater a insônia e preservar a memória

Com o tempo, problemas como insônia e falta de memória começam a incomodar os indivíduos. Geralmente, esses quadros surgem com o avançar da idade. Sendo assim, muitas pessoas buscam por alternativas e suplementos naturais.

Existe um chá capaz de combater a insônia e preservar a memória, além de rejuvenescer a pele. Ele se destaca, sobretudo, entre os adeptos de um estilo de vida saudável.

Isso porque entre os seus benefícios estão a concentração de antioxidantes, que combatem os radicais livres, protegendo as células cerebrais e prevenindo o envelhecimento precoce do cérebro; a melhora na retenção e recuperação de informações em tarefas cognitivas; e o aumento do fluxo sanguíneo cerebral.

