Saiba qual destino “destronou” Paris como o mais romântico do mundo

Caso cogite fazer uma viagem a dois, mas queira fugir do óbvio — e dos pickpockets — de Paris ou Roma, um destino tem despontado como ideal para uma escapada na companhia do amor. A capital francesa ficou para trás em uma pesquisa que elegeu um refúgio estadunidense como “o mais romântico do mundo”.

A revista de viagens norte-americana Travel+Leisure publicou o resultado de uma pesquisa elaborada pela FunJet Vacations e pelo Talker Research. Mais de 2 mil “estadunidenses da população em geral” foram entrevistados na avaliação para descobrir os lugares favoritos para um romance. No topo do ranking está o Maui, uma ilha no Havaí.

“De acordo com as descobertas, impressionantes 34% dos entrevistados disseram que Maui era o destino mais romântico do mundo, superando Paris em um ponto percentual inteiro”, destacou a revista de viagens.

Segundo a Travel+Leisure, o reduto havaiano encanta quem desembarca por lá ao dispor de “águas azuis e praias de areia branquinha, além de palmeiras balançando”. A comida, cultura, história do local e oportunidades de aventura estão entre os atrativos do destino de atmosfera romântica.

Enquanto Maui ocupa a primeira posição da lista, Paris surge em seguida. Na terceira colocação aparece Roma, com 29% dos entrevistados a elegendo como o destino mais romântico do mundo. Em quarto e quintos lugares do ranking constam Veneza, na Itália, e Cancún, no México, respectivamente.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.