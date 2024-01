Saiba qual é o livro que viralizou após ser citado por Vanessa Lopes

Vanessa Lopes está confinada no BBB 24 e fez menção ao livro 1984 durante uma conversa no reality show. Mesmo sendo um momento breve, a fala da influenciadora fez com que as buscas pela obra de George Orwell disparassem na web.

A influencer disse que o livro foi inspirado no reality show, mas na verdade é o contrário. 1984 foi a inspiração para criação do nome e formato do programa. No livro, publicado originalmente em 1949, há uma sociedade governada por um regime autoritário e vigiada constantemente pelo Grande Irmão, ou Big Brother, em inglês.

Vanessa Lopes Foto: Divulgação

Bailarina e natural de Recife, Vanessa abriu uma conta no TikTok em julho de 2019. Além do sucesso no aplicativo das dancinhas, Vanessa compartilha o seu dia a dia com mais de 9,3 milhões de seguidores no Instagram Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

A obra é considerada uma distopia, ou seja, a idealização de uma sociedade em condições de extrema opressão, desespero e privação. Recentemente, ganhou uma nova publicação com conteúdos especiais e projeto gráfico diferenciado.

Conheça o livro citado por Vanessa Lopes Vanessa Lopes chegou aos assuntos mais comentados do Twitter após citar o clássico livro 1984, de George Orwell, em conversa com Lucas Luigi e MC Bin Laden. A tiktoker explicou que ganhou um exemplar de um ex-ficante e explicou que era “destino” estar no BBB 24.

“O livro que é baseado nessa programa: 1900 e não sei o que. Recebei de uma pessoa que eu ficava, de Recife, que mandou para mim o livro. É porque é o destino, me mandou o livro, e me contou sobre a história, que é uma sociedade que vê tudo, então você não tem privacidade, tudo seu é visto, enfim, e aí tem o grande irmão, que vê tudo”, explicou.

O clássico fala da existência do Grande Irmão, ditador e líder do Partido, que inspirou o nome do reality Big Brother. O livro, em si, aborda uma sociedade extremamente autoritária, que impõe um regime de vigilância constante, e narra as dificuldades que as pessoas que buscam se livrar do autoritarismo enfrentam.

Na obra, é constante os sentimentos de medo por conta da repressão do Estado, que atua neste futuro distópico criado por George Orwell. As premissas eram que o partido que controla Oceânia, país fictício criado pelo escritor, era pleno e nunca estava errado, além de manipular estatísticas para provar que tudo caminhava pelo caminho certo.

Aqui, existem quatro ministérios, o da Verdade, que é responsável por tudo o que é escrito e segue uma lógica de que o Partido nunca erra, da Paz, responsável pela guerra, da Fartura, da economia, e do Amor, responsável pelo controle da população. A opressão era física e mental, além de criminalizar a ideias da população.

Web se preocupa com saúde mental de Vanessa Lopes As teorias da conspiração criadas por Vanessa Lopes no BBB24 tem preocupado o público do reality global. Desde quarta-feira (17/1), a tiktoker conversou sozinha, chegou a conclusão de que é uma espécie de Katniss Everdeen de Jogos Vorazes e tem tentado convencer outros participantes da existência de um complô para prejudicá-la.

Ela também chegou a questionar outras sisters sobre a possibilidade de todos serem atores, cuja missão é fazê-la revelar sua pior face.

O comportamento inusitado tem preocupado o público do BBB24. “Já deu! A Vanessa Lopes está completamente desestabilizada. Ela não está bem e parece que o programa virou uma tortura para ela. Pra quem assiste, causa desconforto demais. Passou da hora de uma intervenção”, escreveu uma usuária do Twitter.

“Alguém tem que fazer uma intervenção pra Vanessa Lopes URGENTE”, pediu outro. “Já tem gente na porta do quartel pedindo intervenção para Vanessa sair do BBB?”, brincou outro. Nas redes sociais, a mãe de Vanessa Lopes tranquilizou os fãs e disse que a filha age assim naturalmente. “Vão cuidar da vida e terapia de vocês”, disse Lica Lopes, mãe de Vanessa.