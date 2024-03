Saiba qual será a próxima novela do Vale A Pena Ver de Novo

Reprodução/Famosos e Celebridades

1 de 1 Edu Moscovis e Priscila Fantin em Alma Gêmea – Metrópoles – Foto: Reprodução/Famosos e CelebridadesSucesso do autor Walcyr Carrasco, com vilã que amamos odiar, mocinhos apaixonantes, muito romantismo, tons de comédia, e uma trilha sonora inesquecível, Alma Gêmea é a próxima novela a ser exibida pela TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. A estreia está prevista para o próximo trimestre.

O público vai rever a história de um romance marcado pela tragédia, mas que ganha a chance de recomeçar. A trama parte do casal formado por Rafael (Eduardo Moscovis), um botânico que cria rosas, e Luna (Liliana Castro), uma jovem bailarina doce e delicada.

Ambos se apaixonam à primeira vista, têm um filho e vivem uma vida feliz. Porém, um assalto, armado pela governanta da casa, a amargurada Cristina (Flávia Alessandra), provoca a morte de Luna.

Leia a matéria na íntegra no Famosos e Celebridades, parceiro do Metrópoles — clique para ser redirecionado.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?