Saiba qual será o último trabalho de Boninho na Globo

Boninho anunciou que está de saída da Globo após 40 anos na emissora. O diretor de TV usou o Instagram para anunciar a decisão, que foi confirmada pelos Estúdios Globo e pela TV Globo.

Apesar da saída confirmada, Boninho ainda tem mais alguns compromissos para cumprir na Globo antes do fim do contrato. O diretor vai concluir a a entrega da temporada do Estrela da Casa, atualmente em exibição, e vai encerrar sua participação na emissora com o Especial Roberto Carlos.

1 de 4

Boninho

Instagram/Reprodução

2 de 4

Boninho

Instagram/Reprodução

3 de 4

Boninho

Reprodução/Instagram

4 de 4

Boninho

Instagram/Reprodução

A partir de 2025, Rodrigo Dourado e seu time assumem a nova temporada do BBB. A direção do Carnaval, que estava com Boninho, passa para o Gênero de Música, com Joana Thimoteo e equipe.

Boninho se despede da Globo após 40 anos: “Seguir outros caminhos” Boninho usou o Instagram nesta sexta-feira (13/9) para confirmar que está de saída da Globo após 40 anos. O diretor de televisão escreveu um longo texto nas redes sociais para se despedir.

“Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, iniciou o diretor.

“Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia”, continuou o diretor de realities.

“A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. E é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar novos desafios. Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão”, escreveu Boninho.

“Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas. E é com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo”, pontuou ele.

“Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos”, finalizou o diretor.