Saiba quantas pessoas assinam a Netflix no Brasil

A Netflix busca atrair novos parceiros e anunciantes no Brasil. Por isso, a empresa de streaming decidiu revelar, pela primeira vez, o número de assinantes da plataforma por aqui. As informações são do Brazil Journal.

No total, a gigante de streaming tem 12 milhões de usuários de seu serviço com anúncios em território brasileiro. No mundo todo, são mais de 70 milhões de usuários ativos mensais dentro deste mesmo modelo de assinatura.

Impacto publicitário é três vezes maior

A divulgação dos dados tem um propósito claro: demonstrar o potencial do mercado brasileiro.

A empresa afirma que sua base real de impacto publicitário é muito maior, atingindo 36 milhões de espectadores.

Este cálculo leva em conta uma média de que cada residência tem três telespectadores.

Nos últimos meses, representantes da empresa visitaram diversos anunciantes e agências.

O objetivo é alavancar a receita publicitária.

Empresa tem focado em transmissões esportivas

O plano da Netflix para atingir suas metas tem foco cada vez mais nas transmissões esportivas. E é aí que o mercado brasileiro se torna ainda mais valorizado: afinal, nós adoramos esportes.

Mas engana-se quem pensa que a empresa está focada no futebol, nossa maior paixão. Recentemente, a gigante do streaming teve ótimos resultados com as transmissões da luta entre Mike Tyson e Jake Paul e o especial de Natal da NFL, que contou com um show da cantora Beyoncé ao vivo.

Empresa tem investido em transmissões de futebol americano (Imagem: JoeSAPhotos/Shutterstock)

Agora, a companhia busca ampliar sua presença no mundo esportivo negociando a compra de direitos de transmissão de novos eventos. Ainda longe dos números apresentados por Globo e YouTube, a Netflix busca cada vez mais se consolidar no mercado brasileiro.

