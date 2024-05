Saiba quantas vezes Buda transou sem camisinha com prima de Binn

Instagram/Reprodução

1 de 1 Montagem feita a partir de fotos das redes sociais de Lucas Buda e Nina Capelly – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoA prima do cantor Binn Nina Capelly revelou quantas vezes ela fez sexo sem proteção com Lucas Buda. Esta semana, ela revelou que está grávida e tem “70% de certeza” de que a criança é do ex-BBB.

O que pode impressionar algumas pessoas é que eles optaram por não usar camisinha em nenhuma das relações. Ao todo, eles teriam feito sexo quatro vezes sem proteção.

Lucas Buda e Nina Capelly

“A gente não usou preservativo nenhuma vez. Da primeira vez, eu fui tomar pílula do dia seguinte após dois dias, mas, depois disso, aconteceu outras vezes também”, disse em entrevista do Fofocalizando desta quinta-feira (30/5).

Na entrevista, ela contou ainda que tinha terminado um relacionamento de quatro anos alguns dias antes de se envolver com Buda. “E só foi com ele até hoje”, garantiu Nina, que assumiu um relacionamento com a empresária Ketlin Hernandes.

Ela esclareceu que a criança pode ser filho do ex-namorado, e por não tem “100% de chance” de ser do professor. Além disso, garantiu que recebeu apoio do ex-BBB e que ele garantiu que dará todo suporte necessário caso o bebê seja realmente dele.

