Saiba quanto os candidatos à Prefeitura do Rio declararam

O deputado federal Marcelo Queiroz (PP) é o único milionário, com R$ 7,6 milhões em patrimônio; Juliete Pantoja (UP) informou não ter bens a declarar

Na imagem, da esquerda para a direita, os candidatos à Prefeitura do Rio: Eduardo Paes (PSD), Tarcísio Motta (Psol), Alexandre Ramagem (PL) e Marcelo Queiroz (PP) Agência Brasil e Câmara dos Deputados

PODER360 16.ago.2024 (sexta-feira) – 6h01



O deputado federal Marcelo Queiroz (PP) é o candidato à Prefeitura do Rio que tem o maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral: R$ 7,6 milhões. É o único concorrente milionário na disputa. Os postulantes ao cargo declararam ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) menos de R$ 500 mil em patrimônio.

Na outra ponta no ranking de bens declarados está a educadora e ativista do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) Juliete Pantoja Alves (UP), que informou não ter bens a declarar.

O atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), afirmou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de 185,6 mil. Em 2020, tinha R$ 478,4 mil.

A candidata Carol Sponza (Novo) é a candidata com o 2º maior patrimônio dentre os concorrentes, com R$ 489 mil. É seguida por Ricardo Amorim (União Brasil), que tem R$ 277 mil.

As informações sobre os candidatos e seus respectivos patrimônios estão disponíveis na plataforma DivulgaCand, do TSE. A data limite para os partidos oficializarem as candidaturas foi a 5ª feira (15.ago.2024). Apesar disso, contestações podem levar a alterações até o fim do período eleitoral.

Eis as declarações dos candidatos individualmente:

EDUARDO PAES Paes declarou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 185.668,74. Em 2020, os bens totalizavam R$ 478.358,42 –queda de 61,19% nos últimos 4 anos.

Segundo o atual prefeito, os bens são:

um automóvel Tiguan 2020 no valor de R$ 150 mil; R$ 32.811,38 investidos em previdência privada; R$ 2.857,36 em contas bancárias no país e no exterior. ALEXANDRE RAMAGEM O deputado federal e candidato do PL ao pleito, Alexandre Ramagem, declarou ter só 1 carro, avaliado em R$ 264.536,00. Uma queda de 46% em relação ao patrimônio declarado em 2022, quando era R$ 428.746,00.

TARCÍSIO MOTTA O deputado federal e candidato pelo Psol no Rio, Tarcísio Motta, informou ao TSE ter um patrimônio de R$ 12.000, depositado em conta corrente.

O patrimônio de Motta triplicou desde 2022, quando se candidatou ao cargo de deputado federal e havia declarado ter R$ 4.000.

MARCELO QUEIROZ O deputado federal e candidato do PP Marcelo Queiroz tem o maior patrimônio dentre os candidatos: R$ 7.630.490,17. O valor representa um aumento de 665% desde a eleição à Câmara dos Deputados, em 2022.

São assim discriminados:

R$ 6.918.196,49 em terrenos e imóveis; R$ 586.293,68 em investimentos, participações societárias e depósitos; um carro avaliado em R$ 126.000. Não há a especificação de modelo ou marca do veículo. CYRO GARCIA O historiador, professor e candidato à Prefeitura do Rio pelo PSTU, Cyro Garcia, declarou ter um apartamento avaliado em R$ 140.000. Em relação a 2022, seu patrimônio recuou R$ 24.760.

CAROL SPONZA A advogada e candidata à prefeita do Rio pelo Novo, Carol Sponza, declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 494.414,24. Os bens declarados neste ano são assim descriminados:

um apartamento que é co-proprietária no valor de R$ 484.414,24; R$ 5.000 investidos na empresa de advocacia da qual é sócia. RODRIGO AMORIM O deputado estadual e candidato Rodrigo Amorim informou ao TSE ter R$ 277 mil em patrimônios –R$ 20.000 a mais que em 2022. São:

um imóvel avaliado em R$ 185 mil; R$ 92.000 em dinheiro vivo. JULIETE PANTOJA A educadora e ativista do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) Juliete Pantoja Alves (UP) informou não ter bens a declarar. Candidatou-se em 2012, 2020 e 2022, mas só em 2022 declarou ter um patrimônio no valor de R$ 203,99 em conta corrente.

HENRIQUE SIMONARD O jornalista e candidato pelo PCO Henrique Simonard informou não ter bens a declarar. Também concorreu a cargos eletivos em 2018, 2020 e 2022 –em todas as ocasiões disse não ter bens a declarar.