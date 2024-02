Saiba quem do Centrão e do PT foi ao happy hour com Lula no Alvorada

Presidente recebeu 25 convidados na residência oficial para agradecer as aprovações de 2023 e estreitar laços com os deputados

Presidente Lula reuniu líderes partidários; confira abaixo a lista com os nomes dos presentes Ricardo Stuckert/PR – 22.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na noite de 5ª feira (22.fev.2024), no Palácio do Alvorada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom) e líderes partidários. Ao todo foram 25 convidados presentes no happy hour do petista.

“Com diálogo e união, vamos reconstruindo e fazendo os avanços que o Brasil precisa”, escreveu o presidente em seu perfil no X (ex-Twitter). O encontro foi realizado depois da posse do ministro Flávio Dino no STF (Supremo Tribunal Federal).

O Poder360 apurou que o encontro foi para distensionar o ambiente e buscar melhorar a relação com os deputados. Depois da reunião, o governo liberou um calendário de liberação das emendas parlamentares.

Lula agradeceu os líderes pela aprovação das pautas em 2023. Listou algumas, como a PEC (Proposta de Emenda a Constituição) fura-teto, aprovada ainda em 2022, a reforma tributária, o projeto sobre bolsas de estudos e o arcabouço fiscal.

Lira disse que quer contribuir com o governo neste ano, mas pregou que o diálogo continue. O presidente da República sinalizou que deve repetir mais vezes o encontro realizado na 5ª feira (22.fev).

O cardápio servido no Alvorada foi de frios e salgadinhos. As bebidas incluíam vinho, whisky, cerveja e refrigerante.

O líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), reuniu os líderes em uma roda e agradeceu nominalmente a cada um pelas aprovações.

A seguir, a foto com os convidados numerados e a identificação e cada um deles na sequência:

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) – deputado e líder da Maioria na Câmara Rui Costa – ministro da Casa Civil Odair Cunha (PT- MG) – deputado e líder da federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) na Câmara dos Deputados Luciano Bivar (União Brasil-PE) – deputado e presidente do União Brasil João Campos (PSB-PE) – prefeito de Recife e vice-presidente do PSB Márcio Jerry (PCdoB-MA) – deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) – deputado e líder do União Brasil na Câmara dos Deputados Pastor Henrique Vieira (Psol- RJ) – deputado e vice-líder da federação Psol-Rede na Câmara dos Deputados Penna – presidente do PV Damião Feliciano (União Brasil-PB) – deputado e vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados Alexandre Padilha – ministro de Relações Institucionais Luciana Santos – ministra de Ciência e Tecnologia e presidente do PCdoB Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – presidente da República Arthur Lira (PP-AL) – deputado e presidente da Câmara dos Deputados José Guimarães (PT-CE) – deputado e líder do Governo na Câmara dos Deputados Fernando Haddad – ministro da Fazenda Gleisi Hoffmann (PR) – deputada e presidente do PT Isnaldo Bulhões (MDB-AL) – deputado e líder do MDB Gervásio Maia (PSB-PB) – deputado e líder do PSB na Câmara dos Deputados Antonio Brito (PSD-BA) – deputado e líder do PSD na Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) – deputado, líder do Republicanos e de bloco parlamentar MDB, PSD, Republicanos, PODE na Câmara dos Deputados Dr. Luizinho (PP-RJ) – deputado e líder do Progressistas na Câmara dos Deputados e do blocão Afonso Motta (PDT-RS) – deputado e líder do PDT na Câmara dos Deputados Luciano Amaral (PV-AL) – deputado Paulo Pimenta – ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) Valmir Prascidelli – secretário do Ministério de Relações Institucionais Alguns dos participantes do happy hour compartilharam publicações sobre o encontro em seus perfis no X (ex-Twitter). O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou ao compartilhar foto da reunião: “Diálogo e união com o Brasil em 1º lugar”.