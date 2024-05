Saiba quem é a cantora, novo amor de Lucas Buda

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Lucas Buda do BBB24 – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramA coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que Lucas Buda fez a fila andar e já está com um novo amor. O ex-BBB vive um romance com uma cantora de São Paulo. Mas quem é a moça?

Pois bem. Trata-se de Nina Capelly. A artista tem 27 anos e canta funk. No Instagram, ela acumula mais de 115 mil seguidores.

Segundo fontes da coluna, Lucas Buda e Nina estão juntos há duas semanas e se conheceram através da empresária da cantora. O corre é que a moça está apaixonada.

Ainda de acordo com fontes, a cada ida de Buda à São Paulo, os dois se encontram e têm vivido esse romance, que já não é mais tão sigiloso assim. Isso porque os pombinhos têm se beijado para quem quiser ver, sem mistério.

Vale lembrar que, há alguns dias, esta colunista que vos escreve revelou que, para amigos próximos, Lucas já vinha dizendo que não queria mais reatar o casamento com Camila Moura. Nesta sexta-feira (3/5), inclusive, o ex-casal completaria nove anos de casados. Ou seja, a fila andou pra valer!

