Saiba quem é a influencer do DF presa após dar “gravata” na mãe

Presa em flagrante acusada de agredir a mãe, Larissa Cardoso Pires, de 27 anos, foi presa, na tarde desse sábado (16/11). A jovem é empresária e influencer. Ela tem 35 mil seguidores em seu perfil pessoal e 171 mil na página de sua loja, a Bonita Show Room, localizada em Taguatinga Norte. O caso é investigado pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

Silvia de Araújo Cardoso foi agredida durante suposta disputa relacionada à gestão do estabelecimento comercial da família. Segundo informações preliminares, o conflito entre mãe e filha teria começado devido a divergências sobre a administração financeira do estabelecimento, criado por Silvia e, inicialmente, registrado no nome de Larissa.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Silvia de Araújo Cardoso foi agredida durante disputa relacionada à gestão do estabelecimento Reprodução 2 de 7 Influencer de Brasília é presa após dar “gravata” na mãe 3 de 7 Larissa Cardoso Pires, de 27 anos 4 de 7 Larissa Cardoso Pires, de 27 anos 5 de 7 Larissa Cardoso Pires, de 27 anos 6 de 7 Larissa Cardoso Pires, de 27 anos 7 de 7 Larissa Cardoso Pires, de 27 anos

Sem conseguir acordo com a filha, Silvia foi até uma outra unidade da loja, que está em construção. Lá, Larissa apareceu exigindo a devolução das chaves do local, o que levou ao confronto físico. Em depoimento à polícia, Silvia afirmou que a jovem partiu para cima dela, tentando pegar suas chaves à força e, ao se desvencilhar, a agrediu com unhas e cotoveladas, além de aplicar um golpe conhecido como “gravata”.

Após o episódio de agressão, a Polícia Militar foi acionada. Os militares encontraram Silvia com lesões visíveis, como arranhões no pescoço e nos braços.

Larissa, por sua vez, afirmou que a mãe havia invadido a loja e estava se apropriando indevidamente dos equipamentos de pagamento, como as máquinas de cartão de crédito. A polícia prendeu Larissa em flagrante. A mãe recebeu atendimento médico e realizou um exame de corpo de delito.

Durante a prisão, a Polícia Militar informou que não foram encontrados sinais de lesões visíveis em Larissa, mas as evidências das agressões cometidas contra Silvia foram suficientes para a autuação da influencer por violência doméstica. A vítima ainda manifestou interesse em processar a filha, além de pedir medidas protetivas de urgência para sua segurança.