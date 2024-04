Saiba quem é a influenciadora apontada como affair de Yasmin Brunet

Após sair do BBB 24, Yasmin Brunet estaria vivendo um romance às escondidas com a influenciadora Mia Carvalho. Segundo o jornal Extra, a atriz e a influencer engataram um affair antes mesmo dela entrar no reality da Globo, porém, elas definiram a relação apenas quando a loira saiu da casa.

Mia é uma entusiasta de tatuagens, selfies e praias. Ela é natural do Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo. A influenciadora já teve um relacionamento com a cantora Duda Kropf, mas se separaram em outubro.

A carioca é bastante ativa no Instagram, onde soma quase 3 milhões de seguidores, compartilhando suas viagens, looks e mostrando seu abdômen trincado.

Durante o confinamento no BBB 24, Yasmin chegou a ressaltar que estava “enrolada” aqui fora – e, aparentemente, ela se referia ao romance com a morena.

O envolvimento entre às duas segue discreto, mas a ex-BBB não tem o menor problema em se declarar à suposta companheira nas redes sociais. Desde que saiu da casa, Yasmin sempre marca presença nos comentários das publicações de Mia com elogios à sua beleza.