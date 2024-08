Saiba quem é a morena misteriosa vista aos beijos com Davi Brito

Davi Brito foi visto aos beijos com uma morena misteriosa no último sábado (24/8) e, logo, a web especulou quem seria. Recentemente, o campeão do BBB24 engatou um romance com Tamires Assis, que acabou de forma polêmica, com uma acusação de ameaça com arma de fogo. Eita!

A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, vai te contar quem é a moça. Trata-se de Aline Bianca. Desde que foi vista com o ex-BBB, numa festa em um barco, em comemoração ao aniversário dele, ela vem ganhando seguidores, curiosos para saber seu dia a dia e, principalmente, se a troca de carinhos vai dar em algo mais.

Aline é influenciadora, tem um filho de três anos que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). No Instagram, Bianca acumula quase 60 mil seguidores. Ela frequenta o mesmo clube de tiro de Davi.

No perfil, Aline Bianca mostra o dia a dia ao lado da criança, além de viagens e muitas fotos de biquíni. Na bio, a moça diz que vive entre a Bahia e Pernambuco. “Apaixone-se pela sua existência”, escreveu.

Aline Bianca, influenciadora vista aos beijos com Davi Brito

Aline frequenta o mesmo clube de tiro do campeão do BBB24

No Instagram, Aline Bianca acumula quase 60 mil seguidores

Aline Bianca tem um filho de três anos

Davi Brito foi flagrado aos beijos com Aline Bianca numa festa em um barco

Brito comemorava o aniversário de 22 anos

Davi Brito completou 22 anos com um passeio em alto-mar ao lado de amigos. De quebra, ainda conquistou Aline Bianca. Rosângela Brito, mãe do ex-motorista de aplicativo, mostrou o bolo que encomendou para o filho, com três andares, tendo tema os pontos turísticos de Salvador, onde residem.

Na guloseima dos parabéns, a matriarca ainda colocou uma foto de Davi, com a frase: “Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória!”. Porém, foi criticada. “Gente, o que é isso? Bolo horroroso e simples, tô besta”, comentou uma internauta.

Veja Davi Brito aos beijos com Aline Bianca: