Saiba quem é a participante de reality mexicano que chegará no BBB23

Vai ter intercâmbio no BBB23 sim! Depois de anunciar a ida de Key Alves para o La Casa de Los Famosos, da Telemundo, Boninho confirmou qual participante do reality mexicano vai desembarcar no Brasil. A escolhida é a modelo e influenciadora Dania Mendez, que ficará uma semana na “casa mais vigiada do país” enquanto cumpre uma “missão secreta”.

Dania já é uma figura conhecida dos brasileiros por sua participação no reality de pegação Acapulco Shore, da MTV. No programa, a modelo é famosa por seu estopim curto e barracos, além, claro, das cenas calientes com os colegas da atração.

Eu amava a Dania em “Acapulco Shore” porque ela realmente foi um das poucas a enfrentar a desgraçada da Manelik. pic.twitter.com/b4g9k4PBmv — Jean César (@jeancesar94) March 12, 2023

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, e 4 milhões no TikTok, Dania também é apresentadora do programa Los 40 MX, transmitidos nas rádios e redes sociais. A modelo também fez participações em videoclipes, sendo o mais famoso, na música Más de La Una, de Maluma. No Twitter, alguns BBBmaníacos especulam que a tal “missão secreta” da morena seja abalar as estruturas de Cara de Sapato e acabar de vez com as esperanças de romance entre o lutador e a médica Amanda.