Saiba quem é Fred Costa, deputado que é o novo amor de Cintia Chagas

Após o término conturbado do casamento com o deputado federal (PL-SP) Lucas Bove, por violência doméstica, Cintia Chagas foi pedida em namoro por outro parlamentar, Fred Costa (PRD), no início deste mês.

Mas quem é o político, que conquistou o coração da professora e youtuber? O advogado tem 47 anos e foi eleito deputado federal por Minas Gerais com 158.453 votos. No Instagram, ele contabiliza 70 mil seguidores.

Defensor da causa animal, Fred Costa é autor da Lei Sansão, que aumenta a pena para maus tratos contra os animais. O parlamentar foi um dos responsáveis pela aprovação da Lei Joca, criada para defender os animais. Para quem não lembra, o projeto foi inspirado depois da repercussão da morte de um cachorro num voo da Gol. Joca morreu de choque cardiogênico após ficar horas no bagageiro da aeronave, por conta de um erro no destino do voo.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Cintia Chagas falou sobre o pedido de namoro e brincou que até mesmo suas alergias melhoraram: “O amor cura tudo, até alergia. Eu sou muito alérgica, e não dei nenhum espirro”, afirmou.

Confirmação do affair: “A fila andou”

Cintia Chagas, que denunciou o ex-marido, o deputado federal (PL-SP) Lucas Bove, por violência doméstica, está de novo amor. Dias antes de ser pedida em namoro, a jornalista confirmou que estava vivendo um affair com Fred Costa.

O assunto surgiu no Instagram, depois de um seguidor de Cintia enviar uma pergunta. “A fila andou hein?”, quis saber a pessoa. Logo, Chagas respondeu sem pestanejar:

“A fila andou, vírgula, hein. Sim, a fila andou. É que eu me recuso a ter compromisso com o erro, meu amor. O meu compromisso é com a minha fecundidade, com a minha satisfação, com a minha alegria”, disse.

Cintia Chagas completou alfinetando o internauta: “E a julgar pelo teor do seu comentário, você deveria fazer a mesma coisa. Não é mesmo?”.

Mulheres confundem protetores com abusadores

A influenciadora Cintia Chagas, que pediu a prisão preventiva do deputado estadual Lucas Bove, seu ex-marido, após acusações de agressão, voltou a falar sobre o caso nas redes sociais. Ao responder questionamentos enviados por seguidores, ela disse que mulheres independentes costumam “confundir homens protetores com abusadores”.

A famosa abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e foi questionada por um seguidores por que ela foi vítima de agressão. “Por que você tão inteligente foi vítima de violência doméstica?”, quis saber o internauta. “Porque mulheres do meu tipo, ou seja, muito independentes, que tiveram de lutar muito pela vida, costumam confundir homens protetores com abusadores”, começou.

Em seguida, ela disse que os homens “fortes” são confundidos com narcisistas. “Homens fortes, viris, que até impõem certos limites a nós, porque nós não costumamos ter limites, confundimos esse tipo de homem com os narcisistas. Eu fui vítima de violência doméstica três vezes num afã de querer um homem mais impositivo do que eu”, apontou.

Em outubro, Cintia Chagas pediu a prisão do ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove, e afirmou que ele estaria descumprindo medida protetiva. Ela afirma que foi vítima de violência doméstica e agressões físicas e psicológicas. Ainda nos stories, ela disse que “mulher de direita” não costumam falar sobre esse tipo de violência.

“Existe um outro fator: a vontade de querer acertar e a ideia errônea na qual todos os homens são iguais. Então, a partir do momento que a mulher acha que o próximo será igual, ela tenta a todo custo consertar o atual. E para piorar, as mulheres de direita não conversam sobre isso, há um certo preconceito. Já fui empurrada escada abaixo e me disseram que foi sem querer”, encerrou.

Relembre o caso

Devido às alegações de agressões contra Cíntia Chagas, a Justiça impôs uma medida protetiva que proíbe Bove de se aproximar dela ou de se comunicar com seus familiares, além de restringir sua presença em locais que a influenciadora frequenta, sob risco de prisão preventiva.

Em outubro, o deputado comentou sobre o caso na tribuna da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e nas redes sociais. “Jamais encostaria a mão para agredir uma mulher” e “a verdade será restabelecida”, foram suas declarações. Segundo Gabriela Manssur, advogada de Cíntia Chagas, ele tem descumprindo medidas contra ele.

“Lucas vem, desde o dia 10 de outubro, descumprido medida protetiva de urgência, de não mencionar fatos do processo, não dar entrevistas, não falar sobre a vida pregressa do casal direta ou indiretamente. Todos esses fatos foram relatados nos autos e estão sendo submetidos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário”, disse, em nota, a advogada Gabriela Manssur.