Saiba quem é o comerciante morto com tiro na cabeça em Goiânia

Um comerciante foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira em uma galeria na Avenida Mangalô, no Setor Morada do Sol, em Goiânia (GO).

A vítima, Fernando Teixeira (foto em destaque), era proprietária de uma assistência técnica e trabalhava com manutenção de celulares e venda de acessórios para aparelhos telefônicos.

Ele foi atingido por três tiros à queima-roupa na cabeça. A coluna apurou que o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a troca de um acessório de celular.

A defesa do adolescente apreendido pelo crime não foi localizada até o momento.

Confira o momento da fuga do adolescente. As imagens foram cedidas pelo perfil Goiânia Urgente.