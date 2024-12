Saiba quem é o grande campeão de A Fazenda 16

Após três meses de competição, o público escolheu Sacha Bali como o campeão de A Fazenda 16. O ator levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões depois de conquistar 50,93% dos votos.

Ele disputou a final ao lado de Sidney Sampaio, que ficou com o segundo lugar (23,98%), Yuri Bonotto, que ficou em terceiro (18,46%), e Gui Vieira, que terminou o reality em quarto lugar (6,63%).

Favorito do público desde o começo do jogo, o peão voltou de oito roças ao longo do programa, igualando o recorde de retorno de berlindas de Dado Dolabella, campeão da primeira temporada, além de ter ido para baia seis vezes, o recorde da edição.

Quem é Sacha?

Sacha é um ator e diretor brasileiro. Aos 43 anos, ele atuou em novelas na Record e na TV Globo como Mutantes, Jesus e Salve Jorge. Ele também fez uma participação na série brasileira Bom Dia, Verônica, da Netflix.

Nas redes sociais, antes do anúncio final do programa, ele colecionava 645 mil seguidores no Instagram.

Trajetória na Fazenda 16

Sacha começou a trajetória no reality com uma posição mais observadora, não fazendo muitos aliados, isso garantiu um status de “no muro” para o ator e o colocou na mira de alguns peões.

O primeiro embate ocorreu com a eliminação da ex-BBB Larissa Tomázia, que acabou na roça após Sacha tentar passar informações do poder que tinha recebido para ela, prática que é proibida, e foi a segunda eliminada da edição.

As aliadas de Larissa então tomaram as dores da amiga e se voltaram contra Sacha, que protagonizou várias tretas com Gizelly durante a edição. As amigas de Larissa se uniram também a outro rival de Sacha, o ex-jogador Zé Love e passaram a se unir para votar no ator.

Sacha foi para oito roças ao longo da edição, igualando o recorde de Dado Dolabella, vencedor da primeira temporada da atração rural. Ele chegou a se comparar a antigos campeões de reality, Davi e Juliette, ao falar sobre ser perseguido.

Sozinho no jogo apenas com a companhia de Yuri Bonotto, que interpretou o personagem do Bombeiro no programa de Eliana no SBT, eles se uniram a influenciadora Luana Targino e o ator Gui Vieira e formaram o que ficou conhecido como G4. Dos integrantes do grupo, apenas Luana não chegou à final.