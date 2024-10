Saiba quem é o motorista do Audi que morreu após acidente no DF

Um homem de 39 anos morreu após bater o carro em um poste, na noite dessa quinta-feira (10/10), próximo ao viaduto de acesso à Ponte JK, entre as L4 Sul e Norte.

A vítima é Thiago Ribeiro Viana (foto em destaque). Ele dirigia um Audi A3 Turbo prata por volta das 22h30. Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o homem momentos antes da colisão fatal.

Nas filmagens, é possível ver o condutor do veículo “apresentando” o carro a um conhecido, que grava enquanto ele sorri para câmera.

Veja:

Instantes depois, pedestres registraram o mesmo Audi A3 transitando em alta velocidade, próximo à L4 Sul e à L4 Norte:

Possível racha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga se Thiago Viana participava de um racha no momento do acidente.

Segundo testemunhas que estiveram no local e foram ouvidas pela PCDF, dois carros Audi A3 foram vistos em uma disputa de velocidade na via. O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

A coluna Na Mira apurou ainda que o Audi A3 que se envolveu no acidente já foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por dirigir com velocidade 20% superior a da via, em 9 de dezembro último.

Carro forjado

O veículo havia sido anunciado para venda na terça-feira (8/10). A descrição do anúncio traz detalhes do carro, que possuía várias peças “forjadas”. Pistão, biela, suspensão, turbinas, correntes, pinos… esses e diversos outros itens foram modificados de modo a deixar o automóvel apropriado para corridas.

O veículo, de ano 2001 e média de preço de R$ 22 mil, estava sendo vendido por R$ 65 mil devido às modificações de mecânica.

Parada cardiorrespiratória

Quando socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegaram ao local do acidente encontraram Thiago Viana em parada cardiorrespiratória.

Apesar de os bombeiros aplicarem o protocolo de reanimação cardiopulmonar, o homem não resistiu e teve o óbito foi declarado no local.