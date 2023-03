Saiba quem é o oficial da PM que agrediu motoboy no DF

Flagrado ao trocar socos com motoboy, o tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Marcelo Alves é conhecido na corporação por uma carreira de pelo menos 20 anos com foco em direitos humanos, cidadania e violência.

O oficial é mestre em ciência política e especialista em política criminal, segurança pública e direitos humanos. Apesar das especializações, na tarde deste domingo (12/3), em Vicente Pires, gravações mostram o PM irritado e perseguindo o motoboy na rua.

Após o confronto ser apartado por pedestres, o oficial pegou o capacete do motociclista e quebrou na calçada.

Veja o vídeo da briga:

De acordo com o currículo Lattes do tenente-coronel, o nome do trabalho de conclusão para mestrado do oficial é “Cidadania, reabilitação e policiamento no Distrito Federal: um estudo sob a perspectiva das políticas de segurança pública”. Alves se formou em 2012 pelo Instituto Euro-Americano de Educação.

No ano seguinte, deu sequência à especialização em análise criminal, com o estudo sobre o centro estratégico, o que considerou uma nova “proposta de trabalho na PMDF”.

As informações são abastecidas pelo próprio oficial na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O PM ainda ostenta seis medalhas, inclusive pelos “mais de 25 anos de bons serviços prestados à ordem, segurança e tranquilidade”. Veja rechos do currículo do policial:

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Na plataforma LinkedIn, o oficial Alves ainda destaca que é professor pesquisador do Instituto Superior de Ciências Policiais desde 2010.

Entenda o casoNas imagens divulgadas, é possível ver o PM correndo atrás do motoboy e, em seguida, trocando socos com o entregador. O motoboy consegue dominar o agressor. Ao fundo, uma mulher grita: “Marcelo, para. Para, amor”.

No vídeo, também é possível ver o PM levantando a camisa e fazendo menção de que vai pegar uma arma. Após o confronto corporal ter sido apartado, o oficial pegou o capacete do motoboy e quebrou na calçada.

De acordo com testemunhas que filmaram as cenas, a disputa teria começado por desavenças no trânsito. Após a briga, o militar voltou para anotar a placa da motocicleta do rapaz, que reclamou do outro lado da rua. Em meio à raiva, o oficial da PM pulou em cima no bagageiro da moto até quebrar o equipamento.

Procurada pelo Metrópoles, a Polícia Militar disse que tinha conhecimento do vídeo, mas não confirmou que o agressor do motoboy era o tenente-coronel Marcelo Alves. A PM também alegou que a briga não ocorreu em área militar e, por isso, não se trata de um crime militar.

Ainda segundo a corporação, para que o caso seja investigado e passe pela corregedoria, será necessário que a vítima faça uma denúncia contra o oficial.