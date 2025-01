Saiba quem é o rei Frederik X da Dinamarca, que “desafia” Donald Trump

Conforme a coluna Claudia Meireles noticiou na última quarta-feira (8/1), o rei Frederik X da Dinamarca tomou uma medida após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, insistir em comprar a Groenlândia. Ele lançou uma versão atualizada do brasão real com a região desejada pelo presidente norte-americano e as Ilhas Faroé com mais destaque — ambos são territórios autônomos do Reino da Dinamarca. Na terça-feira (7/1), Trump ainda disse não descartar uma ação militar para assumir o controle da ilha.

No antigo brasão, os dois territórios autônomos compartilhavam o mesmo campo na arte. Agora, na versão atual, tem um urso polar, que simboliza a Groenlândia, e um carneiro, ícone das Ilhas Faroé, em espaços diferentes, com destaque.

Rei Frederik X da Dinamarca

Frederik X subiu ao trono em janeiro de 2024, depois que sua mãe, Margrethe II, abdicou formalmente após 52 anos como rainha. Ela foi a monarca mais longeva da Europa, tendo assumido o cargo automaticamente em 14 de janeiro de 1972, após a morte do pai, o rei Frederik IX. À época, a realeza tinha 31 anos.

Quando Frederik Andre Henrik Christian nasceu, em maio de 1968, quem estava no comando da Coroa dinamarquesa era o seu avô materno, o rei Frederik IX. O primogênito de Margrethe se tornou o príncipe herdeiro antes de completar 4 anos.

Com a ascensão da mãe ao posto de monarca, Frederik lamentou ter sido educado “por amas e governantas” em uma entrevista à revista New Idea. Uma das mágoas do atual rei foi ver os pais colocarem os deveres reais à frente da criação dos filhos.

“Não tive muito contato com os meus pais até os 21 anos. Quando era pequeno, era-lhes apresentado, já lavado e escovado, antes de ser posto na cama”, recordou Frederik.

O atual monarca da Dinamarca recebeu educação privada no Palácio de Amalienborg. Em seguida, estudou na Normandia, região francesa. De volta para a terra natal, ele concluiu o ensino secundário. Já a graduação em ciências políticas ocorreu na Universidade de Aarhus, considerada uma das melhores do mundo.

Na juventude, contudo, o primogênito de Margrethe II resolveu chamar a atenção dos pais com atitudes de rebeldia, alguns episódios resultaram até em hospitalização.

“Seu estilo de vida de playboy envolvia carros esportivos velozes, viagens luxuosas ao redor do mundo, visitas frequentes a boates e uma longa lista de namoradas, incluindo modelos de lingerie e estrelas pop”, relatou o portal australiano news.com.au.

Rotulado pela imprensa dinamarquesa como “criança mimada”, Frederik deixou não somente os pais preocupados, mas também os súditos, que duvidavam de sua capacidade em capitanear “com estabilidade” a monarquia.

Já a vida romântica da alteza protagonizou as manchetes. Com pouco mais de 20 anos, ele começou um relacionamento com a modelo Malou Aamund, porém, a Casa Real o forçou a romper o laço após a polícia flagrar o casal dirigindo alcoolizado.

A modelo Katja Storkholm, por sua vez, roubou o coração do primogênito de Margrethe a ponto de ele pedi-la em casamento. A rainha proibiu o filho de subir ao altar, e o vínculo amoroso teve um ponto-final. Mais um namoro de Frederik reprovado pela mãe foi com a atriz Maria Montell.

De acordo com o comentarista em assuntos da família real dinamarquesa Gitte Redder, Frederik criou ressentimento contra os pais por eles darem mais atenção aos deveres reais. Assim, o jovem preferiu se rebelar como “relutância precoce” por um dia ter de se tornar rei.

Seguindo o lema de curtir a vida adoidado, Frederik virou uma nova pessoa quando conheceu a executiva de publicidade Mary Donaldson durante as Olimpíadas de Sydney, na Austrália, em 2000. Eles foram apresentados pelo então príncipe Felipe, atual rei da Espanha. O encontro ocorreu em um pub, e a jovem não sabia que estava conversando com o então príncipe herdeiro da Dinamarca até ser avisada.

Segundo a mídia, Mary se consagrou como uma presença calmante na vida de Frederik. Os dois namoraram por um ano à distância. Em 2001, a australiana recebeu a bênção da rainha Margrethe e se mudou para Copenhague, capital dinamarquesa. Em 14 de maio de 2004, o casal trocou as alianças em uma cerimônia emocionante do início ao fim, inclusive, Frederik não conseguiu segurar as lágrimas ao ver a amada vestida de noiva. No discurso, a alteza prometeu “proteger de todo o coração” a esposa.

Após conhecer Mary e se casar com ela, Frederik parecia ser um homem que tinha abandonado os velhos hábitos, entretanto, ele caiu em tentação uma vez, mais precisamente ao término dos Jogos Olímpicos de Pequim, no Japão, em 2008. O atual rei se despediu da esposa e resolveu curtir com os amigos. O grupo foi parar em uma boate, onde ocorria uma festa temática da revista Playboy, com modelos seminuas.

Ao presenciar a situação preocupante do atual monarca dinamarquês, os seguranças precisaram intervir e retirá-lo da pista de dança de madrugada. Ele estava “fortemente embriagado”. Segundo a escritora dinamarquesa Trine Villemann, a bebida alcoólica se transformou em uma pedra no casamento de Frederik e Mary. Outras ocasiões polêmicas do membro da realeza continuaram a ocorrer, sempre envolvendo embriaguez, baladas e mulheres.

Do matrimônio com Mary, Frederik tem quatro filhos: Christian, com 19 anos; Isabella, com 17; e o casal de gêmeos, Vicent e Josephine, de 13. Ao contrário do portal australiano, o site português Publico definiu o casamento dos atuais reis da Dinamarca como “sólido”, “exemplo de um final feliz” e “decididos a perpetuar a monarquia no país”. “Quando chegar a altura, eu comandarei o navio”, salientou o príncipe em 2022 no Jubileu de Ouro da rainha Margrethe II.

Para o jornalista real britânico Phil Dampier, Margrethe fez uma “jogada” para salvar o casamento do filho que enfrentava sérios apuros conjugais. Em novembro de 2023, Frederik foi flagrado por paparazzi com a atriz e socialite mexicana Genoveva Casanova. Os dois jantaram, passearam e assistiram a um show de flamenco em Madri, na Espanha. A revista Lecturas publicou que príncipe chegou a passar uma parte da madrugada no apartamento da artista. Depois da polêmica estourar, ela negou os boatos.

Na avaliação do especialista em realezas Phil Dampier, Margrethe se viu encurralada e “teve de agir”. “A rainha sempre achou que Mary era um trunfo fantástico para a família real e se ela pensasse que poderia ir embora, teria sido um desastre. Ela agora espera que os dois resolvam quaisquer diferenças e trabalhem juntos como os novos rei e rainha”, analisou o expert ao portal britânico Daily Mail.

Para assumir o papel de monarca com excelência, Frederik concluiu o mestrado na Universidade de Harvard, nos EUA. Ele foi o primeiro integrante da realeza dinamarquesa a ter a renomada especialização. Como nasceu praticamente com a vida delineada rumo ao trono, o príncipe precisou passar por fases de treinamento militar.

O herdeiro da Coroa esteve no curso no regimento mecanizado da unidade de salva-vidas da rainha e se formou como mergulhador de combate da Marinha da Dinamarca. Frederik ainda dispõe da certificação de piloto e conquistou o título de capitão da reserva. Ele chegou a treinar como soldado e traz no currículo especializações relacionadas à defesa.

O agora rei da Dinamarca também serviu em uma missão da ONU e integra, como membro eleito, o Comitê Olímpico Internacional (COI) desde 2009.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.