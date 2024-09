Saiba quem era o delegado assassinado dentro de casa em Vicente Pires

Material cedido ao Metrópoles

1 de 1 Foto de homem com barba – Foto: Material cedido ao Metrópoles O delegado aposentado Luiz Ricardo e Silva (foto em destaque) foi encontrado morto com um ferimento compatível à arma de fogo. Ele tinha 57 anos e foi assassinado dentro de casa, em Vicente Pires.

Luiz Ricardo e Silva entrou na PCDF em 9 de fevereiro de 1996 e se aposentou recentemente, em 5 de abril de 2024, conforme consta no Diário Oficial do DF (DODF). Em 28 anos na profissão, ele ocupou importantes funções na Secretaria de Segurança Pública do DF, como o de diretor da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), no Complexo Penitenciário da Papuda, em 2016.

O autor do crime teria levado a arma e o carro do servidor, um Corolla, que foi localizado horas mais tarde no Gama.

Os investigadores já trabalham com o nome do suspeito Kayky Bastos Ferreira, de 22 anos, que foi preso, também no Gama, em uma operação da Polícia Militar do DF (PMDF).

Veja imagens do local do crime:

Delegado foi encontrado morto

Delegado foi nomeado em 1996

Aposentadoria delegado

Luiz Ricardo foi encontrado morto em casa

Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal foi encontrado morto, na noite desta sexta-feira (6/9), dentro de casa, na SHVP, Trecho 3 de Vicente Pires.

Delegado morreu com tiro

Polícia investiga morte de delegado

Kayky Bastos Ferreira foi preso suspeito de ser o autor do homicídio contra o delegado Luiz Ricardo

