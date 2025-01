Saiba quem eram patinadores que estavam em avião que caiu nos EUA

Ex-campeões mundiais de patinação artística, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo do avião que caiu em Washington (EUA), após colidir com um helicóptero do Exército, nessa quarta-feira (29/1). A informação foi confirmada pelo porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov.

Casados desde 1995, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov nasceram em São Petesburgo, na Rússia, e começaram a patinar juntos em 1985. O casal venceu o Campeonato Mundial de patinação artística em duplas em 1994, além do bronze no Mundial de 1993 e da prata em 1995.

Além do Mundial, o casal participou das Olimpíadas de Inverno de Alberville 1992 e Lillehammer-1994. A melhor posição da dupla na disputa olímpica aconteceu em 1994, quando terminaram na 4ª colocação da competição.

Juntos, Shishkova e Naumov também possuem cinco pódios em Campeonatos Europeus. Em 1998, o casal se mudou para os Estados Unidos, onde atuavam como treinadores de patinação artísitica.

O casal estava em um treinamento no Kansas. Membros da comunidade de patinação artística dos EUA também estavam entre os passageiros do jato. “Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações”, diz um comunicado da US Figure Skating.

O acidente

Um voo da American Airlines com 64 pessoas a bordo – 60 passageiros e 4 tripulantes – colidiu com um helicóptero militar ao se aproximar do Aeroporto Nacional Reagan nessa quarta-feira (29/1).

O voo 5342 da American Airlines era um jato regional PSA Airlines Bombardier CRJ700. Ele partiu de Wichita, Kansas. O helicóptero envolvido no acidente é um modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, usado pelas Forças Armadas dos EUA.

Por meio das redes sociais, patinadores lamentaram a tragédia. O patinador da equipe dos EUA, Luke Wang, que competiu em Wichita na semana passada, disse em uma publicação nas redes sociais que estava “rezando por todos no voo”. Ele disse que o incidente foi “absolutamente de partir o coração”.

Ethan Peal, dançarino de gelo da equipe dos EUA, escreveu que estava “em choque” e orando “pelas famílias e pela minha comunidade de patinação”.

“Querido Deus, não aguento isso”, disse Peal em outro post. “Abrace seus entes queridos.”

A International Skating Union (ISU) e a comunidade global de patinação se dizem “profundamente chocadas com o trágico acidente”. “Estamos com o coração partido ao saber que patinadores artísticos, junto com suas famílias, amigos e treinadores, estão entre os que estavam a bordo”, afirmam em comunicado.