Saiba quem são algumas das vítimas do voo da Voepass

Professores universitários, médicos e aposentados integram a lista de 61 vítimas do avião que caiu em Vinhedo (SP)

Na linha superior: Ana Redivo, Debora Avila e Daniela Shulz; Na linha inferior: Hiales Fodra, Danilo Romano e Arianne Albuquerque Reprodução/Redes Sociais

PODER360 10.ago.2024 (sábado) – 1h19



Adriano Daluca Bueno era professor de uma escola estadual na cidade de Toledo e completaria 48 anos em 11 de agosto. Viajava com a mulher Raquel Ribeiro Moreira, professora de Letras na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), no voo 2283 da Voepass (antiga Passaredo) que havia decolado da cidade de Cascavel (PR) em direção a Guarulhos (SP) na tarde de 6ª feira (9.ago.2024).

O casal, assim como os outros 55 passageiros e os 4 tripulantes, morreu depois da queda do turbohélice na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, no que é considerado o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que já recuperou a caixa-preta da aeronave, apura as causas do acidente.

Eis a lista com algumas das pessoas que estavam no avião:

Deonir Secco – professor universitário de Engenharia Agrícola da Unioeste(Universidade Estadual do Oeste do Paraná); José Roberto Ferreira – docente aposentado de Medicina; Gracinda Marina Castelo da Silva – professora de Engenharia Química da UTFPR; Nélvio José Hubner – procurador e marido de Gracinda; Edilson Hobold – 52 anos, era professor de educação física da Unioeste e árbitro internacional de judô. A CBJ (Comissão Brasileira de Judô) publicou uma nota de pesar e disse ser um dos profissionais mais proeminentes do país; Lucas Felipe Costa Camargo – estagiário do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), na cidade de Cascavel, há cerca de 2 anos. Completaria 22 anos em 20 de agosto; Adrielle Costa – mãe de Lucas Felipe; Alípio Santos Leal Neto – ex-reitor do IFPR (Instituto Federal do Paraná), advogado com especialidade em educação, também foi professor da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Ana Caroline Redivo – médica, era dona de uma clínica de nutrição com ênfase em emagrecimento; Arianne Albuquerque e Mariana Comarian Belim – médicas de oncologia no Hospital do Câncer de Cascavel. “Médicas humanas, que atendiam todos os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito”, diz a nota de pesar da instituição; Daniela Schulz Fodra – fisiculturista e tinha uma marca de roupa fitness; Hiales Fodra – marido de Daniela; Danilo Santos Romano – capitão do avião, tinha 10 anos de experiência como piloto, tendo trabalhado por 5 anos na Avianca; Debora Soper Avila – 28 anos, era comissária de bordo; Rubia Silva de Lima – 41 anos, era comissária de bordo; Humberto de Campos Alencar – 61 anos, era copiloto; IMAGENS DO ACIDENTE DA VOEPASS Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde completamente a sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão.

Assista ao vídeo da queda (58s):

Assista ao vídeo do avião depois da queda (33s):

SITE DA VOEPASS O site da companhia aérea apresentou muita instabilidade no momento do acidente. Chegou a ficar fora do ar. Agora mostra uma imagem estática com números de contatos de telefones para os familiares das pessoas a bordo e também para profissionais da imprensa.

LOCAL DA QUEDA DO VOO DA VOEPASS

Flight Radar e Google Maps

A imagem da esquerda mostra a trajetória do voo pelo site Flight Radar; na da direita, a área da queda (demarcada por uma linha pontilhada vermelha)

Leia a íntegra da nota da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo-SP. A aeronave decolou de Cascavel-PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

“A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

“A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”

Leia a íntegra da nota do Ministério de Porto e Aeroportos:

“O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave com passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP, no início da tarde desta sexta-feira (9), e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.

“O Governo Federal acompanha ainda os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Vinhedo:

“Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

“Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

“Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

“Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

“Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

“A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

“Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas.”



