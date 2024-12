Saiba quem são os ex-BBBs que não pisam mais na Globo

A festa de Bodas de Prata do Big Brother Brasil reacendeu diversas polêmicas em torno do reality da Globo. Se vários ex-BBBs participaram da festa e demonstraram felicidades, outros reclamaram da falta de convite. Entretanto, existem alguns nomes que já declararam guerra contra o programa e não pisam na emissora.

Marcelo Dourado participou de duas edições, o BBB 4 e o 10, mas não concede mais entrevistas para falar sobre o programa. Atualmente, ele tem sua própria academia no Rio de Janeiro e um projeto online de atividade física. O rapaz já lutou profissionalmente. Ele tem formação em educação física e é faixa preta de judô, jui-jitsu e luta livre.

Aline participou do BBB 5 e foi considerada fofoqueira, ganhando o apelido de X9. Ela trabalha nos Correios e mora em São Paulo. A famosa, entretanto, não deseja que seu nome seja atrelado ao programa e até entrou na Justiça para que matérias a relacionando com o reality fossem retiradas do ar.

Os casais Adriana Sant’anna e Rodrigão e Fernando Fernandes e Aline Gotschalg se formaram no BBB, mas não querem ser atrelados ao programa. Ao Extra, o ex-BBBs 11 afirmaram, ao Extra, que o programa ficou para trás. Já os pombinhos do BBB 15 não gostam de ser chamados de ex-BBBs.

Mahmoud Baydoun foi da 18ª edição e, assim que deixou o programa, afirmou que não gostaria de receber a alcunha característica de quem participa da atração. Ele é sexólogo e fala sobre sexualidade nas redes sociais.

Também ao Extra, Elenita, do BBB 10, revelou que se arrepende de ter entrado no programa. Ela é servidora de um órgão do Poder Legislativo, doutora em linguística e estuda psicanálise e filosofia.