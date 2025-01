Saiba quem será a dupla de Gracyanne Barbosa no BBB25

A estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil se aproxima e, aos poucos, os rumores sobre quem serão os famosos confinados no principal reality show brasileiro aumentam. Um dos nomes mais comentados é da musa fitness Gracyanne Barbosa. A ex-mulher de Belo deve mesmo ser uma das integrantes do grupo Camarote. Mas a coluna te dá mais detalhes.

A coluna Fabia Oliveira descobriu que Gracyanne Barbosa está mesmo confirmada no BBB25 e terá como dupla no reality show da Globo a sua irmã, a influenciadora e veterinária Giovanna Jacobina. Nas redes sociais, ela ostenta compartilha momentos de viagens e fotos de biquini ostentando o shape de milhões cultivado com muita academia. No Instagram, Giovanna tem mais de 139 mil seguidores.

A irmã de Gracyanne Barbosa também já causou muito por conta de algumas declarações. No mês passado, Giovanna compartilhou nas redes sociais um momento especial ao lado do ex-cunhado, o cantor Belo, durante o cruzeiro temático do cantor. “Parabéns, paizinho! O navio tá lindo, te amo”, declarou-se a influencer.

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram a separação em abril de 2024, depois de 16 anos juntos. No entanto, apesar da separação conturbada, o pagodeiro mantém uma boa relação com a família da ex-mulher. Durante o cruzeiro, por exemplo, Giovanna Jacobina foi vista aproveitando ao lado de Isadora Alkimin Vieira, filha caçula do cantor.

Ganhos de Gracyanne com conteúdo adulto são penhorados pela Justiça Instagram/Reprodução
Gracyanne Barbosa Instagram/Reprodução
Gracyanne Barbosa continua faturando alto em plataforma adulta Instagram/Reprodução

A própria Gracyanne Barbosa falou da relação com o ex-amado em novembro. “A gente é muito amigo e se fala sempre. Somos amigos, temos família próxima, temos pessoas que moram juntos e são muitas questões para resolver”, esclareceu durante o lançamento da terceira temporada de Arcanjo Renegado, série do Globoplay, que aconteceu no Rio de Janeiro.

O BBB25 estreia no dia 13 de janeiro, mas os participantes serão confinados antes, no dia 7. A edição desse ano do reality show vai manter a dinâmica dos Pipocas, grupo de participantes anônimos, e dos Camarotes, os famosos, mas com uma novidade: todos entrarão em duplas. Apenas uma pessoa, no entanto, ganhará o prêmio final. Tadeu Schmidt será o apresentador mais uma vez.