Saiba quem será o substituto de Datena no Brasil Urgente

Nesta quarta-feira (30/10), a Band anunciou que José Luiz Datena vai deixar o comando do Brasil Urgente. A emissora fez questão de lembrar que o apresentador segue na casa, com contrato vigente por mais dois anos.

“Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência e que agora segue com seu filho Joel Datena”, dizia um trecho do texto.

A motivação para a decisão do casal teria sido a candidatura de Datena para prefeito de São Paulo. Na ocasião, o telejornal policial perdeu audiência com o afastamento do famoso, recuperando a audiência com a chegada de Joel, que é filho do veterano.

“A Banda reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, ressaltaram.

A ideia é que Datena fique à frente de uma atração voltada para o entretenimento. A cúpula da emissora vai se reunir em janeiro do ano que vem para deliberar sobre o novo projeto.

Leia a nota oficial na íntegra:

“A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos.

Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência e que agora segue com seu filho Joel Datena. Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que já atuou com sucesso”.