Saiba se ainda pode sacar dinheiro esquecido; há R$ 8,53 bi nos bancos

Até o fim de setembro, brasileiros não tinham sacado R$ 8,53 bilhões em “dinheiro esquecido” em instituições financeiras, segundo atualização mais recente do Sistema de Valores a Receber (SVR), divulgada pelo Banco Central (BC) nessa quinta-feira (8/11).

Em setembro, cerca de R$ 395 milhões em valores esquecidos nas instituições financeiras foram sacados.

O SVR é uma ferramenta que permite consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm valores “esquecidos” em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

Segundo o BC número de beneficiários é de:

41.593.288 pessoas físicas; e

3.650.583 pessoas jurídicas.

Confira a oscilação dos valores a receber em 2024:

abril: R$ 8,15 bilhões;

maio: R$ 8,36 bilhões;

junho: R$ 8,5 bilhões;

julho: R$ 8,56 bilhões;

agosto: R$ 8,59 bilhões;

setembro: R$ 8,53 bilhões.

Ainda dá para sacar o dinheiro esquecido?

O prazo para sacar os valores terminou em 16 de outubro. A partir dessa data, os recursos esquecidos foram incorporados ao Tesouro Nacional. Porém, é esperada a publicação de um edital para detalhar as regras para novas rodadas de saques.

Assim, as pessoas físicas e empresas terão 30 dias após a publicação do edital para voltar a reivindicar o dinheiro esquecido. Depois desse período, haverá mais seis meses — a partir da publicação do edital — para pedir judicialmente os valores.

Se nos próximos 25 anos as pessoas físicas e jurídicas que têm direito ao dinheiro esquecido não fizerem a solicitação, ele será incorporado de forma definitiva ao patrimônio da União.

A mudança ocorre porque, em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou um projeto que permite que o governo federal incorpore os recursos não sacados.

Esse é um dos pontos que passaram pelo crivo do Executivo e do Legislativo para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamentos neste ano, que tem um rombo estimado de R$ 25 bilhões no Orçamento de 2024.

