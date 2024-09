Saiba tudo sobre a confusão nos bastidores do SBT

O clima nos bastidores do SBT ficou tenso nesta sexta-feira (20/9). A coluna Fábia Oliveira descobriu que a apresentadora do Tá na Hora, Márcia Dantas, e uma cabeleireira identificada como Ceiça, se desentenderam no camarim.

Um fonte exclusiva da coluna relatou que a jornalista precisava secar o cabelo para iniciar os trabalhos, mas foi aí que tudo desandou. Segundo testemunhas, a profissional estava cuidando das madeixas da apresentadora quando parou para atender outra pessoa. Com isso, o horário ficou apertado.

Em seguida, Márcia Dantas teria se queixado da falta de atenção da cabeleireira, que teria começado a gritar. Por conta do mal-estar instalado, a comunicadora desistiu de ser atendida.

Mas o que chamou a atenção dos amigos da coluna é que a jornalista e a cabeleireira são amigas, inclusive ela vai até a casa da apresentadora para cuidar de seus cabelos.

1 de 6

A apresentadora do Tá na Hora, Márcia Dantas, se envolveu numa treta com uma cabeleireira do SBT

Instagram/Reprodução

2 de 6

Viatura da PM em frente ao SBT, em Osasco, após a morte de Silvio Santos

Claudia Castelo Branco/Metrópoles

3 de 6

Sede do SBT

Reprodução/SBT

4 de 6

Sede do SBT

Reprodução/SBT

5 de 6

Caos se instala na programação e SBT descontinua programa

Reprodução

Pelos corredores da emissora de Silvio Santos, o que se viu e ouviu foi a cabeleireira correndo e chorando. Até o fechamento desta nota, o SBT não havia se pronunciado sobre a confusão.

Nova versão sobre treta entre Eliana e Patricia Eliana está se preparando para estrear na TV Globo, mas a suposta treta entre ela e Patricia Abravanel ainda continua rendendo. E Cariúcha resolveu tomar partido na situação.

Durante um bate-papo com a Blogueirinha, no fim de julho, a apresentadora do SBT afirmou que acredita que a confusão toda foi provocada por Eliana e ainda falou que as pessoas têm inveja da filha de Silvio Santos.

“As pessoas que brigam com a Patricia. Acho que foi a Eliana que brigou com ela. As pessoas são muito invejosas… Não estou falando só da Eliana”, afirmou Cariúcha.

E continuou explicando: “É porque a Patricia é talentosa, herdeira, do povo e as pessoas têm inveja. A Eliana não é tão popular quanto a Patricia. Então as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira”, disparou.

No fim, a apresentadora ainda rasgou mais elogios à patroa: “A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento, e as pessoas não aceitam que ela é rica, popular, do povo, que ela é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, patricinha. Ela é o Silvio Santos de saia, amor”, comparou.

Carlos Alberto de Nóbrega confirma tensão Carlos Alberto de Nóbrega confirmou que, sim, houve “alguma coisa” entre Eliana e Patricia Abravanel antes da saída da apresentadora do SBT. A revelação foi feita durante sua participação do podcast Flow News, comandado por Carlos Tramontina.

O assunto veio à tona quando o apresentador de A Praça é Nossa foi questionado se a TV Globo ganhou mais com a ida da loira para a emissora: “Não, o SBT quem perdeu”, atestou Carlos Alberto.

Em seguida, ele relatou que Eliana já planejava deixar a emissora de Silvio Santos há um ano: “Pelo que ela me disse, ela fez bem em sair. Porque ela é muito educada, tem a cabeça no lugar. Ela está na dela. Ela me disse, há um ano, que estava planejando sair [do SBT]. Mas os motivos a gente não sabe”, afirmou.

E foi nesse momento que ele deixou escapar a confirmação do mal-estar entre Eliana e Patricia Abravanel: “Ela me disse ‘eu sei o que estou fazendo, tá na hora de ir embora’. Depois teve alguma coisa, que não sei, com a Patricia [Abravanel]”, recordou.

Logo depois, ele resolveu deixar no ar o caso e começou a elogiar a filha do “patrão”: “Eu adoro a Patricia, sou fã de carteirinha, tem uma garra. Imagina substituir Silvio Santos. Só ela podia fazer”, disse.