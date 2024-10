Saiba tudo sobre a suposta volta da dupla Simone e Simaria

Pode ser que a volta de uma das duplas mais aguardadas do sertanejo aconteça em 2025. É que de acordo com o site Movimento Sertanejo, Simone e Simaria podem retomar a carreira em conjunto no ano que vem.

A publicação garantiu que as irmãs estão estudando subir ao palco juntas, mas sem abandonar suas carreiras solos. Um exemplo disso é Zezé Di Camargo e Luciano, que mantém as apresentações em dupla e seguem seus projetos pessoais em paralelo.

Os fãs já se animaram com a possibilidade da volta de Simine e Simaria. “Estamos contando os dias para vê-las juntas novamente,” comemorou uma pessoa. “É bom saber que elas vão voltar. Não existe nada como a energia de Simone e Simaria juntas no palco”, pontuou outro.

Para quem não lembra, o anúncio do término das Coleguinhas, como foram apelidadas pelos fãs, aconteceu em 2022. No entanto, desde 2020 circula rumores de que a relação entre elas não ia nada bem, tendo sido o estopim para a separação, embora as assessorias neguem.

Simaria fala sobre participação em show de Simone

Simaria conversou com exclusividade com a coluna Fábia Oliveira e falou sobre o sentimento em subir ao palco ao lado da irmã, Simone Mendes, após dois anos do fim da dupla sertaneja. A cantora fez uma participação especial no festival Jorge e Mateus Único, em Goiânia, que aconteceu em julho, e cantou ao lado da artista, levando os fãs ao delírio.

“Foi muito especial participar do show. Eu tinha vindo a Goiânia para férias e acabei sabendo que tinha o show dela [Simone]. A gente se falou por telefone, ela falou: ‘Acabei de pousar’. Eu falei: ‘Então, eu vou te ver’. E aí fui ver minha sobrinha que estava com ela e foi muito especial sentir a energia do público, ver aquele sorriso, a galera louca, gritando, foi muito louco. Uma sensação maravilhosa!”, disse Simaria.

A cantora ainda enfatizou a saudade que sente do público e definiu a noite como “mágica”. “Eu realmente estou sentindo muita saudade de vocês… Foi mágico, foi muito especial”, disparou ela.

O que rolou antes da aparição de Simaria no show de Simone

Como já noticiado por esta coluna, descobrimos com exclusividade, detalhes dos bastidores desse reencontro. Apesar de ter sido uma surpresa para os fãs e para a imprensa as duas juntas novamente, a participação de Simaria no palco já estava combinada.

Sim, caros leitores. Segundo fontes da coluna, o convite já havia sido feito por Simone Mendes bem antes. Jorge e Mateus também já tinha convidado a sertaneja para a participação ao saber que ela iria ao evento. Ou seja, não foi uma surpresa Simaria subir ao palco, pelo menos não para a irmã e para a dupla de amigos.

Pois bem. Ainda de acordo com fontes, Simone Mendes ligou para Simaria para contar que estava indo para Goiânia para fazer a participação no festival. Simaria, por sua vez, contou que estava na casa dela no local e, então, a irmã decidiu chamá-la para ir à apresentação. E assim, a cantora foi.

Lá, o convite para Simaria subir ao palco para cantar uma música com a irmã e relembrar os velhos tempos já havia sido feito. Durante a apresentação, as “coleguinhas” se divertiram com brincadeiras e se abraçaram.