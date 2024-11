Saiba tudo sobre o Hulk Vermelho, novo personagem do Universo Marvel

Capitão América: Admirável Mundo Novo tem estreia marcada para 13 de fevereiro de 2025. O novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel marca a estreia do ator Anthony Mackie no papel de Sam Wilson como novo Capitão América e contará também com a presença de um novo personagem conhecido como Hulk Vermelho.

O Hulk Vermelho é a uma identidade alternativa do personagem General Thaddeus Ross, o Thunderbolt. Ele é um militar de alta patente que tem como missão capturar ou destruir a ameaça Hulk.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Hulk Vermelho será vivido por Harrison Ford no Universo Marvel Reprodução 2 de 3 Pôster de Capitão América: Admirável Mundo Novo Divulgação 3 de 3 Sam Wilson (Anthony Mackie), de Capitão América 4 Foto: Reprodução

O general se torna o Hulk Vermelho a partir de uma combinação de radiação gama e raios cósmicos, em um acordo clandestino com com a organização Intelligencia. A transformação dele, entretanto, é controlada e inclui também outros poderes além da força.

Nos cinemas, o novo personagem será vivido por Harrison Ford e terá nuances de vilão. Ainda não se sabe se Bruce Banner, o Hulk, também estará presente no quarto filme do Capitão América.