O Jacuipense anunciou nesta quinta-feira (9) os valores e informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, marcada para o próximo domingo (12), às 16h, no estádio Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2025.

Os ingressos custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A comercialização será feita exclusivamente no dia do jogo, a partir das 9h, nas bilheterias do estádio.