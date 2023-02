Sala de cinema no Rio alaga durante exibição do filme ‘Titanic’: ‘Mais realista do que imaginei’; veja vídeo

Uma sala de cinema, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, alagou durante a exibição do filme “Titanic“, que voltou às telonas em uma versão 3D para comemorar os 25 anos de estreia. O jovem Gabriel Campos compartilhou nas redes sociais o exato momento em que a água invade a sessão após um temporal e brincou com a situação: “Fui assistir Titanic no cinema, mas foi mais realista do que imaginei”, iniciou. Na sequência, ele diz que se sentiu um dos violinistas do filme. Nas imagens, é possível ver a água caindo do teto da sala e os corredores alagados. “A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Socorro”, completou o jovem na publicação. O vídeo viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, e já conta com mais de 4 milhões de visualizações e 568 mil curtidas. Nos comentários, os internautas se divertiram da situação. “Achei um luxo, que experiência de imersão”, comentou um internauta. “Gente, levaram o 3D a sério”, escreveu uma segunda internauta. “Na minha cidade não investem nessa tecnologia”, disse uma terceira.

Em São Gonçalo (RJ), devido às chuvas, uma sala de cinema alaga durante exibição do filme ‘Titanic’ #chuvarj pic.twitter.com/QJZ9didhNp — Maicon Souza (@MaiconSouza_) February 16, 2023