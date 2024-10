SaladeArte: Empresa terá concessão para gerir cinema no Museu Geológico da Bahia por cinco anos

Ao todo são 531 m², do museu que fica localizado no Corredor da Vitória, inaugurado há 48 anos. O equipamento, fundado em 4 de março de 1975, pertence a SDE e abriga um dos maiores acervos de rochas, minerais, pedras preciosas e fósseis do Brasil. São 15 exposições temáticas, entre elas, as do Universo e dos Fósseis.

Segundo a publicação da SDE, a Cinema e Arte Produções LTDA terá a concessão de uso do espaço por 60 meses (cinco anos), com valor de R$ 821,5 mil. O montante equivale a R$ 13,6 mil mensais.

Após divulgar a empresa que continuará responsável pela exploração comercial de um cinema de arte, espaço para café e serviços de cantina do Museu Geológico da Bahia (MGB), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado publicou, no último sábado (19), a duração do contrato de concessão do espaço.

Além desses atrativos, o público também encontra um auditório com 125 lugares que acolhe reuniões científicas, palestras educativas, a conhecida SaladeArte, Cinema do Museu e um café, que conta com um mural do artista plástico Juarez Paraíso. O artista, imortal da Academia de Letras da Bahia, ocupa a cadeira 39 desde 1971.

Em 1992, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, através da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), e com o propósito de entregar um espaço mais confortável para o público e acolher reuniões científicas, dinamizar e qualificar as atividades dos serviços educativos do museu, foi criado um anexo, com auditório, mezanino e salão de rochas ornamentais, além de um espaço cultural e alternativo para a sociedade: o Cinema do Museu.

O estabelecimento funciona de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, e, aos sábados e domingos, das 13h às 17h. A sede própria foi adquirida em 1982.