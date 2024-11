Salah coloca ponto de interrogação em futuro no Liverpool: ‘Mais fora do que dentro’

O atacante do Liverpool, Mohamed Salah, revelou que seu futuro no clube está incerto, afirmando que, neste momento, “está mais fora do que dentro”. Seu contrato atual se estende até junho de 2025, mas até agora, ele não recebeu propostas para renovar seu vínculo com a equipe. Após contribuir com dois gols na recente vitória do Liverpool sobre o Southampton, que terminou em 3 a 2, Salah enfatizou sua determinação em se concentrar na temporada. O jogador egípcio mencionou seu desejo de conquistar tanto o Campeonato Inglês quanto a Liga dos Campeões, apesar de sua insatisfação com a situação contratual.

Desde que chegou ao Liverpool em 2017, Salah se tornou uma lenda do clube, sendo o maior goleador da história da equipe na Premier League, com 167 gols. Ao todo, ele acumula 223 gols em 367 partidas, além de ter conquistado títulos significativos, incluindo a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês. Nos últimos tempos, surgiram especulações sobre uma possível transferência de Salah para a Arábia Saudita, o que tem alimentado ainda mais a incerteza sobre seu futuro. O atacante, no entanto, reafirmou seu compromisso em manter um alto nível de desempenho em campo, independentemente das circunstâncias fora dele.

