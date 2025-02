Salários de fevereiro terão novo desconto de INSS; veja tabela e simulações

Os salários de fevereiro já terão novos valores de desconto da contribuição previdenciária. E a boa notícia é que muitos trabalhadores terão um abatimento um pouco menor do que o aplicado até então.

As novas faixas de desconto salarial da contribuição ao INSS estão valendo desde o último sábado, 1. Os valores foram reajustados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador de inflação que acumulou alta de 4,77% em 2024.

As novas alíquotas são de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.518,00; de 9% para quem ganha entre R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88; de 12% para os que ganham entre R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83; e de 14% para quem ganha de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41.

Veja a nova tabela de recolhimento obrigatório ao INSS para os trabalhadores com carteira assinada:

Tabela de contribuição do INSS em 2025

Salário Alíquota de recolhimento do INSS Até R$ 1.518 7,50% De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 9% De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 12% De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 14%

Já a contribuição dos servidores públicos é regida por um sistema de descontos que inclui mais faixas de recolhimento, detalhadas a seguir:

Salário Alíquota de recolhimento do INSS Até R$ 1.518 7,50% De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 9% De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 12% De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 14% De R$ 8.157,42 até R$ 13.969,49 14,50% De R$ 13,969,50 até R$ 27.938,95 16,50% De R$ 27.938,96 até R$ 54.480,97 19% Acima de R$ 54.480,97 22%

Pela lei, é obrigatório destinar parte da remuneração para o INSS, órgão responsável por gerir e realizar o pagamento das aposentadorias do Brasil. Os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento.

Como fica na prática? Veja simulações

A partir de uma ferramenta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), o site IstoÉ Dinheiro reuniu como ficam as cobranças de diferenças faixas salariais.

“A tabela foi reajustada em janeiro, porém os salários são reajustados em outras datas”, destaca o diretor do IBDP, Emerson Lemos. “Assim enquanto a remuneração da pessoa, em 2025, for igual à de 2024, sua contribuição será menor. Quando a remuneração for reajustada, a contribuição subirá na mesma proporção”, explica.

Veja na tabela os valores:

Salário de contribuição Desconto de INSS em 2024 Desconto de INSS em 2025 R$ 1.518,00 R$ 115,44 R$ 113,85 R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 139,23 R$ 2.000,00 R$ 158,82 R$ 157,23 R$ 2.300,00 R$ 185,82 R$ 184,23 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 202,23 R$ 2.800,00 R$ 234,82 R$ 229,41 R$ 3.000,00 R$ 258,82 R$ 253,41 R$ 3.300,00 R$ 282,82 R$ 277,41 R$ 3.500,00 R$ 318,82 R$ 313,41 R$ 3.800,00 R$ 354,82 R$ 349,41 R$ 4.000,00 R$ 378,82 R$ 373,41 R$ 4.300,00 R$ 420,82 R$ 411,60 R$ 4.500,00 R$ 448,82 R$ 439,60 R$ 4.800,00 R$ 490,82 R$ 481,60 R$ 5.000,00 R$ 518,82 R$ 509,60 R$ 5.300,00 R$ 560,82 R$ 551,60 R$ 5.500,00 R$ 588,82 R$ 579,60 R$ 5.800,00 R$ 630,82 R$ 621,60 R$ 6.000,00 R$ 658,82 R$ 649,60 R$ 6.300,00 R$ 700,82 R$ 691,60 R$ 6.500,00 R$ 728,82 R$ 719,60 R$ 6.800,00 R$ 770,82 R$ 761,60 R$ 7.000,00 R$ 798,82 R$ 789,60 R$ 7.300,00 R$ 840,82 R$ 831,60 R$ 7.500,00 R$ 868,82 R$ 859,60 R$ 7.800,00 R$ 908,86 R$ 901,60 R$ 8.000,00 R$ 908,86 R$ 929,60 R$ 8.157,41 R$ 908,86 R$ 951,63

A tabela compreende o período entre o salário mínimo (de R$ 1.518), e o teto do INSS em 2025 (de R$ 8.157,41), última faixa em que são calculados os descontos. A partir deste valor, o valor descontado é igual para todos.

“Vira o ano, muda a tabela mas os salários não, de forma que no início as pessoas passam a pagar um pouco menos, e só voltam a pagar mais quando são reajustadas”, explica Lemos sobre os descontos menores.

Como o funcionalismo público possui uma tabela diferente de pagamentos, com mais faixas, há ainda descontos em outros valores além dos exibidos na tabela acima.

Contribuinte Individual e Facultativo

O cálculo da contribuição previdenciária dos segurados Contribuinte Individual e Facultativo é realizado com base na aplicação de alíquotas sobre o salário de contribuição.

Para o ano de 2025, com o salário mínimo fixado em R$ 1.518, os valores e códigos de pagamento são os seguintes:

