Salvador bate recorde no preço do aluguel e especialista projeta mercado aquecido; entenda

O valor da locação em Salvador cresceu 33,07%, em 2024, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o preço médio de locações de apartamentos prontos em 22 capitais e 14 cidades do Brasil. A alta percentual é a maior da década, ou seja, o aluguel nunca foi tão caro nos últimos dez anos como foi neste último ano.

O especialista destaca que, com a alta dos aluguéis, há um movimento crescente de inquilinos e proprietários em busca de melhores condições contratuais, seja por meio de aditivos, reequilíbrio econômico-financeiro ou mesmo migração para modalidades como a locação por temporada e o financiamento imobiliário. “Muitos locatários, diante dos preços elevados, consideram a compra como alternativa, o que gera oportunidades para advogados especializados em contratos de compra e venda, financiamento e regularização documental”, pontua.

Outro aspecto relevante é o avanço da extrajudicialização, que permite resolver uma série de demandas de forma ágil e segura, sem necessidade de judicialização, como mediação de conflitos locatícios, execução de garantias e regularização de imóveis. “Profissionais capacitados em Direito Imobiliário e Prática Extrajudicial estão cada vez mais requisitados para atuar em negociações estratégicas que envolvem locação, aquisição e financiamento de imóveis”, ressalta Chezzi.

Para se destacar nesse mercado competitivo, o especialista recomenda uma formação qualificada e atualizada, como a oferecida pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão, que conta com um corpo docente composto por alguns dos principais nomes do setor imobiliário e cartorário do país. A pós-graduação em Direito Imobiliário e Prática Extrajudicial proporciona aos alunos o conhecimento necessário para atuar com excelência nas demandas do mercado.