Salvador é eleita a quarta cidade mais mal-educada do Brasil; confira

Salvador foi eleita a quarta cidade mais mal-educada do país. Uma pesquisa da Preply, aplicativo de aprendizado de idiomas e plataforma de e-learning, descobriu quais cidades em nosso país mantêm mais hábitos considerados “rudes” no mundo. De acordo com o estudo, a capital do Goiás é a campeã em “má educação”, seguida por Rio de Janeiro, Porto Alegre e a capital baiana. Já o pódio da educação ficou com Brasília, seguida por Natal e Curitiba.

O estudo pediu para mais de 1,6 mil residentes de 15 metrópoles expressarem com que frequência observam 12 comportamentos grosseiros na cidade onde moram. Os participantes também foram questionados sobre suas opiniões a respeito de dar gorjeta e se acham que moradores locais são mais rudes que os não nativos. Os dados foram selecionados para dar uma pontuação para cada um dos comportamentos em cada cidade, e com isso foi calculada a pontuação geral para todas. As cidades mais rudes obtiveram notas maiores.

Os comportamentos rudes foram caracterizados por atitudes, tais como falar muito alto em público, não prestar atenção aos pedestres, se distrair ao celular assistindo a vídeos, sem fones de ouvido, em espaços abertos, entre outras.

Além de revelar quais cidades do Brasil tinham os melhores e os piores modos, o estudo questionou os brasileiros sobre os comportamentos rudes mais comuns em todo o país. Os resultados mostraram que a distração com o telefone é o mais prevalente. Em seguida vem fazer muito barulho em público e não cumprimentar estranhos.

Confira resultados: